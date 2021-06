L-Gante se presentará en Madrid este jueves 24 de junio en el auditorio Parque Tierno Galván, en el marco de “Los 40 Urban Festival”.

Si bien la apertura del festival será a las 19, L-Gante brindará su show a las 21 en España, donde viene arrasando con su cumbia 420.

El cantante de cumbia creció de manera muy abrupta y, de hecho, su música traspaso las fronteras y se coló en otros países como España. Es que allí está pisando fuerte con sus presentaciones e incluso una de sus presentaciones en Mallorca fue suspendida por la policía.

Asimismo, L-Gante se reunió con el streamer español Ibai Llanos, quien lo entrevistó en su canal de Twitch.

“Me gustaría que se mantenga en Argentina eso de ser piola, que es no fallar en actitud, no faltar el respeto. Si sos piola llegas a todos lados, en ese caso no te van a discriminar si sos cheto o por ser un negro de la villa”, dijo el referente de la cumbia 420.

Y agregó: “Disfrutar es lo primero y de mi parte trato de estar bien. Solo soy de estar mal por temas personales”.