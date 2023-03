Lollapalooza Argentina 2023: cómo estará el clima el fin de semana y qué pasa en caso de lluvia

La espera terminó. El festival Lollapalooza Argentina está nuevamente entre nosotros para lo que prometen ser tres días a pura música en el Hipódromo de San Isidro. Las expectativas son más que altas, ya que desembarcarán en nuestro país, algunos por primera vez, figuras de la talla de Rosalía, Drake, Twenty One Pilots y Billie Eilish.

También será el momento de brillar de artistas de la nueva generación y en ascenso, como la rapera trans Villano Antillano, y de representantes locales, con María Becerra y Trueno entre las primeras líneas del line-up. Pero lo que muchos se preguntan es cómo estará el clima el fin de semana del festival, una seguidilla de tres días que comienza el viernes 17 y concluye el domingo 19.

Así estará el clima para el Lollapalooza Argentina 2023

Las noticias no son las mejores para los fanáticos del Lollapalooza. De acuerdo a pronósticos de Weather.com, la lluvia podría hacer acto de presencia en dos de los tres días del festival. El sábado, Weather.com predice chubascos matinales con un 40% de probabilidad de lluvia. Para la noche de ese día, se espera una “formación de lluvias a última hora”, en un 70% de probabilidades, bajando la temperatura a 21 grados. El panorama no parece cambiar demasiado para el domingo: chubascos en un 70% de probabilidad se espera que marquen la mañana del día, mientras que para la noche del tercer día del Lollapalooza se esperan tormentas dispersas con un 50% de probabilidad.

Lollapalooza 2023 ya está entre nosotros Foto: Insta: @Lollapaloozaar

El pronóstico no es el mismo según todas las fuentes. De acuerdo a Accuweather, podría llover solo el domingo. Más opiniones: para Meteored, habrá lluvias el viernes, sábado y el domingo. Lo cierto es que, utilizando los tres portales de clima, lo que parecería ser seguro es que al menos un día lloverá, lo más probable siendo el domingo.

Cabe destacar que, a pesar de las altas probabilidades de lluvia, estas no parecerían ser de gran envergadura, por lo que no peligraría la realización del festival. Asimismo, teniendo en cuenta las altas temperaturas en lo que viene siendo uno de los marzos más calurosos de la historia, el descenso en grados del fin de semana es en buena medida una bendición.

Qué pasa con el Lollapalooza en caso de lluvia

Muchos de los asistentes asiduos del Lollapalooza seguramente, ante la mención de lluvia, tendrán “flashbacks” de cuando la edición del 2018 del festival vio su tercera fecha cancelada debido a un fuerte temporal que azotó al Gran Buenos Aires. El agua y los rayos causaron estragos en el Hipódromo de San Isidro en aquel entonces: el predio quedó totalmente inundado, se volaron 15 carpas, y un rayo partió una pantalla del escenario principal.

Así quedó el predio del Lollapalooza 2018 Foto: Redes sociales

En principio, una suspensión de fechas del festival es un último recurso. “El Lollapalooza se desarrollará en condiciones normales pese al mal clima, siempre y cuando esto no genere un peligro para el público, los músicos y todo el staff”, explica la página del festival. Lo importante es lo último: “siempre y cuando esto no genere un peligro”, el cual fue el caso en el 2018, pero no parecería ser esta edición.

Para los asistentes al Lollapalooza 2023, no habrá otra elección que aguantar la lluvia: los paraguas de todo tamaño serán retenidos en el ingreso para su posterior devolución, explica la producción del festival. Esta vez, puede que los pogos estén pasados por agua.