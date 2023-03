Lollapalooza Argentina 2023: quiénes son el grupo NAFTA y cuál va a ser su setlist

El Lollapalooza 2023 se realizará desde el 17 de marzo hasta el 19 de marzo, siendo uno de los eventos más grandes de todo el año. No solo tocarán grandes estrellas como Drake, Rosalía o Twenty One Pilots, sino que también bandas y artistas no tan conocidos como Mora Navarro, Silvestre y La Naranja, o el grupo NAFTA.

NAFTA Foto: Google

NAFTA es una agrupación musical renovó la escena argentina en los ritmos de R&B, el neo-soul y el soul clásico. Creando discos que se inspiran en el pop y en el soul de los 90, pero que también se complementan con conceptos audiovisuales que presentan en cada uno de sus discos.

Si bien la banda se formó en 2016, lanzando varios singles como Potra, La carta y Unos días más, el impulso que necesitaban fue con el estreno de su disco Nafta en el año 2019. Esta disco lo componen 12 canciones que se entrelazan de alguna forma, contando una historia sobre los vínculos y las relaciones afectivas.

Este grupo innovador lo componen Magano cantante y compositor, Tomás Sánchez en batería, Simón G. en teclados, Brian Vainberg en bajo, An Espil y Abril Olivera en coros, y Jonathan Vainberg en sonido. La combinación de ellos para los fans es “combustible puro”, generando un sonido agradable, atrapante y seductor, mezclando groove como base sonora y con una buena dosis de funk y soul. A tal punto de que llegaron a llenar un Gran Rex en diciembre de 2021.

¿Cuál es la setlist que tocara NAFTA en el Lollapalooza Argenitna 2023?

Si bien la banda es nueva, su presentación podría durar una hora. Por lo tanto, llegarían a cantar el disco NAFTA completo más sus recientes lanzamientos el sábado 18 de marzo.

Setlist de NAFTA: