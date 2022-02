Lali estuvo como invitada en el reconocido programa español “La Resistencia, conducido por David Broncano, y se animó a todo: cantó, enseñó pasos de baile y hasta reveló su truco para ser más alta.

En primer lugar, Lali cantó su reciente canción “Como tú” y bailó junto a David Broncano, quien se animó a sacar todo de sí con sus movimientos pélvicos. “No sabía que tenías ese movimiento pélvico. Viste que pasa eso con este tema”, bromeó la cantante argentina, quien también le enseñó algunos pasos de baile.

Además, Lali cantó un fragmento del tema “Cruz de navajas” del grupo Mecano, con el cual la cantante se sentía muy identificada. “Mirá mamá canté un pedacito de Mecano en la tv española”, escribió en una historia de Instagram.

En tanto, la cantante reveló su truco para verse más alta siempre y contó su experiencia en la serie Sky Rojo: “Yo salgo esbelta, parezco muchísimo más alta que en persona. Me hacen plano contrapicado para que yo no me sienta mal”.

La bienvenida de Lali a Rauw Alejandro a “Sky Rojo 3″

La actriz argentina le dio la bienvenida en las redes sociales a Rauw Alejandro, quien se sumó a la tercera temporada de “Sky Rojo”, serie que se emite por Netflix.

“Bienvenido @rauwalejandro a #SkyRojo3 🔥🔥🔥🔥🔥 Prepárense para flipaaar!!!”, escribió Lali en su cuenta de Instagram, donde compartió dos fotos junto a Rauw Alejandro.