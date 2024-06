¿Lo echó del show? La efusiva reacción de Duki con un fanático en Italia

Duki es un cantante y rapero argentino de 27 años, que comenzó su carrera rapeando en las plazas y más tarde, se lanzó como solista y se convirtió en uno de los mayores referentes del trap hispanohablante. Gracias a su música, representó a la Argentina en el mundo con múltiples shows.

El éxito musical de Duki

Duki se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera, teniendo en cuenta que en diciembre de 2023 realizó dos shows en el Estadio River Plate con entradas agotadas y el pasado 8 de junio de 2024 se convirtió en el primer argentino en cantar en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid.

Luego de su show en Madrid, Duki se quedó en Europa para continuar su gira “A.D.A Tour 2024″. El primer concierto, luego de su presentación en el estadio de España, fue el 19 de junio en el recito Fabrique de Milán, Italia.

En un momento del concierto en Milán, Duki detuvo el show para echar a un espectador. “¿Te haces el piola? ¿Y qué estaba pasando? ¿No estabas discutiendo con una chica atrás porque la empujaste y te haces el loco? ¿Te pensás que no lo veo desde acá arriba?”, acusó el trapero a uno de los presentes en el show.

Luego, ordenó: “Sacámelo, lo quiero afuera. Sacámelo porque bajo y lo saco yo. A mí no me gusta la violencia, la gente que se hace la loca conmigo no va. Afuera, wacho”, cerró Duki sobre el accionar de una de las personas que fue a ver su show en Italia.

Cómo continúa la gira europea de Duki

Luego de presentarse en Madrid y Milán, Duki se presentó el 20 de junio en París, Francia. Pero su gira por Europa no termina allí, ya que el sábado 22 de junio se presentará en Berlín, Alemania y el domingo 23 de junio en Londres, Inglaterra.

La gira europea de Duki con su "A.D.A. Tour 2024" Foto: Guido Adler

Además, el 15 de noviembre continúa su gira por Latinoamérica con un show en el Estadio Monumental de Chile, y luego el 7 y 8 de diciembre se presentará en el Buenos Aires Trap.