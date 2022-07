Lit Killah estuvo presente en Los Premios MTV Miaw 2022, que se llevaron a cabo en México y regresó a Argentina en cuanto terminaron, para dar un espectáculo en La Plata, este sábado a la noche.

“Bueno terminamos la travesía, ya tocamos en La Plata”, comenzó diciendo Lit Killah para luego proseguir: “Me bajé del avión de México y así como me bajé del avión, me subí al auto, me bajé del auto y me subí al escenario. Preguntame si llego puntual”.

Además se mostró muy contento con todos los fans que estuvieron presentes en el show y les agradeció “por haberle hecho el aguante” durante la presentación, en la cual interpretó todos sus temas más conocidos como: “Eclipse”, “La Trampa Es Ley”, “Mala Mía” entre otras.

Cabe destacar que su última canción se estrenó hace un mes y se titula “Bipolar”, una colaboración con “Lil Mosey” que se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, cuenta con un video musical en YouTube y superó las 6 millones de visualizaciones.

Lit Killah casi se prende fuego e improvisó un freestyle para salir del momento

Lit Killah se presentó este fin de semana en Escobar donde brindó un show para miles de personas, pero tuvo un altercado durante su presentación, ya que casi se quema en pleno concierto.

La situación ocurrió mientras Lit Killah estaba cantando Flexin. En ese momento, el cantante argentino se acercó al borde del escenario y fue sorprendido por un fuego artificial que salió desde el piso.

Lo curioso es que para salir del incómodo momento, puteó y siguió con una improvisación para luego continuar con la canción que estaba interpretando.

“Me salió del alma amigo, perdón, pero no viste que me quemé la cara?”, escribió Lit Killah en un video que reposteó del artista Arse en Instagram.