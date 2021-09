Lit Killah contó cómo fueron sus primeros pasos en la música a nivel profesional y confesó que no sentía fe como artista, opinión que cambió al entrar al estudio y cantar con Auto Tune. También, se refirió al tema que grabó con Paulo Londra.

“Sentía que la gente ya sabía lo que yo rapeaba. Cuando pensé en hacer música, mi mánager me dijo ‘vas a terminar siendo músico’ y yo no pensaba eso, porque estaba con el freestyle y yo tengo un fla con mi voz, como que no me gustaba. Pero la primera vez que me escuché en el estudio con Auto Tune dije ‘soy Pavarotti’ y me hizo un click”, explicó Lit Killah en una entrevista con DAMN.

Al referirse a la situación de Paulo Londra, el cantante dijo que hicieron un tema juntos y que estaban a punto de sacarlo con videoclip, pero luego se dio el conflicto con Big Ligas. “Ahora estamos esperando que se dé todo de nuevo. Era el mejor tema que habíamos hecho en ese momento, hoy en día los dos evolucionamos una banda. El día que pueda salir, va a salir”.

Al ser consultado sobre sus shows en el Gran Rex, aclaró que no habrá “meet and greet” y que los invitados son “sorpresa”. Asimismo, confesó que no se siente con “confianza” para hacer un tema acústico.

Fechas en el Gran Rex

El rapero se prepara para sus presentaciones en el teatro Gran Rex luego de dos años sin shows con público. Las localidades para los recitales del 12 y 13 de noviembre ya están agotadas, mientras que aún quedan entradas para el 8, 9 y 10 del mismo mes.

En esa oportunidad, presentará su reciente álbum “Mawz”, que está compuesto por 15 canciones y que cuenta con la colaboración de artistas como Duki, María Becerra, Khea y Rusherking, entre otros.