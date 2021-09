Nicki Nicole se refirió a sus inicios en las música en Rosario, contó cuál fue su primer salto como artista y confesó que cuando Bizarrap la llamó para hacer la Music Session “no sabía cantar”.

“Cuando hicimos la canción con Bizarrap a mí no me gustó mucho el tema. Pero Biza siempre que dice que algo va a funcionar, funciona. En ese momento no sabía cantar, es un tema que marcó un antes y un después”, explicó Nicki Nicole en una entrevista con El Mundo de España.

Asimismo, reveló que la BZRP Music Sessions #13 fue clave en su carrera, pese a que antes sacó éxitos como “Wapo Traketero” y “Años luz”. También, contó que Duki fue el primero que la mencionó en un posteo en redes sociales, en lo que fue su primer contacto con la fama con la música.

Por otra parte, la artista rosarina cambió de tema y se refirió a aspectos personales: “Quería darles cosas a mi familia y amigos y sentía que no tenía nada que ofrecerles, antes la gente me quería por lo que era. Hoy en día no sé qué gente es la gente que me quiere por lo que soy o por el personaje”.

“Siempre me tiro abajo, me cuesta mucho aceptar mis cosas buenas, no puede tener eso de decir que estoy en un lugar porque a la gente le gusta lo que hago. Mi mayor miedo es la soledad”, cerró.