Tiago PZK compartió en sus historias de Instagram un adelanto de un tema en el que solo se puede escuchar el beat y anticipó que su álbum saldría antes de mitad de año.

En primer orden, Tiago PZK publicó el adelanto del que sería su próxima tema: en el video, se puede escuchar el beat de la canción y apenas su voz sobre el final. “2022 preparateeee. Kien ta pa uno de estos”, escribió Gotti.

Por su parte, también anticipó que el lanzamiento de su álbum podría darse antes de lo esperado. “Alguien me contó k el disco sale antes de mitad de año”, anunció el cantante argentino.

Tiago PZK y su álbum. Foto: Instagram

El artista viene de confesar en sus redes sociales que tuvo que pasar por una operación de cuerdas vocales, hecho que lo alejo en los últimos meses de los estudios de grabación y de los escenarios. “Después de mucho tiempo de no poder exteriorizar lo que me estaba pasando, no lo conté en ningún lado, me operé las cuerdas vocales hace más de un mes y medio, vengo en recuperación”, dijo.

Y agregó: “Quiero aconsejarles a quienes proyectan una carrera y que aman el arte que cuiden mucho su voz, es el único instrumento y cuando te falta te das cuenta que no tiene sentido la vida, pero ya estamos ready”.

Tiago PZK en Vibra Urbana 2022

Gotti es uno de los artistas que formará parte del festival Vibra Urbana 2022 en Las Vegas. También participarán del evento Seven Kayne, Emilia Mernes y Cazzu, quienes representarán a la Argentina el próximo 30 de abril y el 1 de mayo.

Los artistas argentinos compartirán escenario con otros referentes de la música urbana como Anuel AA, Don Omar, Rauw Alejandro y Nicky Jam, además del regreso de Tego Calderón, uno de los máximos exponentes del género.