Lali Espósito habló sobre política y despertó todo tipo de comentarios en las redes: “Pasé momentos duros”

Lali Espósito volvió a quedar en el centro del debate público tras la difusión de un video grabado hace apenas unos días, en el que reflexiona sobre política, exposición mediática y compromiso social. El clip se viralizó rápidamente en redes y muchos lo leyeron como una referencia directa al fuerte enfrentamiento que mantuvo en las últimas semanas con el presidente Javier Milei.

La cantante participó de una charla con estudiantes del programa de Fundación Sí, donde habló desde un lugar íntimo, pero con una mirada claramente colectiva. Sin mencionar nombres propios, sus palabras llegaron en un contexto cargado, luego de los ataques públicos que recibió desde el entorno presidencial y que la dejaron expuesta a críticas, insultos y una fuerte polarización en redes.

La artista habló sobre su pelea con el presidente Javier Milei.

Lejos de victimizarse, Lali eligió bajar el tono y poner en perspectiva su situación personal frente a otras realidades mucho más duras en el país. Aun así, dejó en claro que el momento no fue fácil y que atravesó meses complejos.

El mensaje de Lali tras el cruce con Milei y el rol social de los jóvenes

Durante la charla, la artista fue directa y sincera al referirse a lo que vivió recientemente. “Eh, pero pasé momentos duros, los últimos dos años pues tampoco que uno va contándole al mundo todo lo mal que la pasó y aparte tampoco la pasé tan mal al lado de la gente que de verdad la pasa mal, maestro, un médico”, expresó frente a los estudiantes.

En ese pasaje, muchos interpretaron una alusión clara al conflicto público con Javier Milei, que la tuvo como blanco de críticas y discursos agresivos por parte del presidente y de sectores afines. Lali no profundizó en el enfrentamiento, pero sí marcó el impacto emocional que tuvo la situación.

A partir de ahí, giró el eje hacia los jóvenes y el futuro del país. “Ustedes que van a estudiar eso, eh, sabrán perfectamente que no solo van hacia sus sueños, sino también hacia un montón de cosas que van a tener que defender en esas profesiones”, afirmó, haciendo foco en la responsabilidad social.

La cantante habló puntualmente de derechos básicos como la salud y la educación, y remarcó que hay momentos históricos donde toca involucrarse más. “A veces toca defenderla más que en otros momentos y creo que estamos en un momento donde hay que es estar más aguerrido que otros”, sostuvo.

Lali dio una charla en Fundación Sí.

El cierre fue una definición que volvió a encender el debate en redes. “Los políticos van y vienen y eso no importa. Importamos nosotros, las personas y la sociedad que queremos construir”, dijo, dejando una postura clara sobre su mirada política y social.