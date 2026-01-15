Efecto mariposa: Por qué Lali Espósito cambió de opinión y aceptó casarse con Pedro Rosemblat

Lali Espósito sacudió las redes sociales al confirmar lo que muchos consideraban imposible: su casamiento con Pedro Rosemblat. La noticia cayó como un rayo de felicidad entre sus seguidores, especialmente porque la artista sostuvo durante gran parte de su carrera una postura muy crítica hacia el matrimonio. Sin embargo, un “efecto mariposa” inesperado lo cambió todo.

En una entrevista para Billboard, la intérprete de “Disciplina” confesó el particular motivo que la hizo replantearse sus convicciones. Según reveló la propia Lali, el disparador fue el casamiento de la estrella pop británica Charli XCX con George Daniel, el baterista de The 1975.

“No la conozco a Charli como para preguntarle si a los 12 años moría por casarse. A mí nunca me pasó, no es un deseo”, aseguró, aunque después recalculó: “Pero si sucede y te casás así de canchera, tal vez sí”.

“Pedro aprovechá negri, eh, que empiezo a dudar. Gracias a Charli estoy dudando porque ella se ve tan canchera de novia y yo también quiero estar así de cool si me caso”, afirmó. Definitivamente, ver la frescura y la estética de esa boda fue el detonante para que la “Diva del Pop” empezara a dudar de su negativa histórica al altar y se permitiera soñar con dar el “sí”.

Charli XCX y George Daniel: la boda “cool” que cambió la cabeza de Lali

Charli XCX, la icónica estrella del pop británico y referente de la vanguardia musical, selló su amor con George Daniel, el reconocido baterista de la banda The 1975, en una ceremonia que se destacó por su estética relajada y moderna.

Fue precisamente el registro visual de este casamiento lo que funcionó como un “efecto mariposa” para Lali Espósito. El estilo descontracturado y divertido de la flamante pareja la hizo empezar a dudar de su propia postura defensiva ante el matrimonio. Lo que comenzó como una simple observación de una boda internacional terminó derribando los prejuicios de la artista argentina, llevándola a aceptar la propuesta de Pedro Rosemblat.

Pistas a la vista: Por qué nadie sospechó del casamiento de Lali y Pedro

Lo más curioso del anuncio de Lali es que las pruebas estuvieron siempre frente a nuestros ojos. Tras la confirmación, muchos fans notaron que la cantante ya había mostrado el anillo en la mayoría de las fotos que subió para la celebración de Año Nuevo.

Sin embargo, el compromiso pasó completamente desapercibido debido a que la artista siempre había declarado que nunca se casaría. “Me acabo de dar cuenta que en la mayoría de las fotos nos estaba insinuando el anillo y no nos dimos cuenta porque ella decía que no se casaba”, comentaron con humor los seguidores en redes sociales. Esta postura pública funcionó como el “camuflaje” perfecto para que el gran secreto de la pareja permaneciera oculto durante semanas, a pesar de estar a la vista de todos.