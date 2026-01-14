¡Se viene la boda del año! Para sorpresa de muchos: Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casan. La artista, que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, eligió su cuenta de Instagram para compartir la noticia que dejó en shock todos sus fans, con un álbum de fotos que destila felicidad.

“Nos casamos””, escribió en la descripción del posteo que subió la intérprete de “Disciplina”. En la primera foto de la serie, se puede ver un primer plano de la mano de Lali luciendo un imponente anillo de brillantes, mientras de fondo se aprecia el atardecer en una playa paradisíaca y la celebración de su amor junto a Pedro Rosemblat.

¡Se casa Lali Espósito! El romántico pedido de casamiento de Pedro Rosemblat en la playa que emocionó a todos

El pedido de casamiento: un brindis frente al mar y mucho amor

El anuncio no fue solo una foto del anillo. Lali compartió momentos íntimos de lo que fue la propuesta de Pedro. En las imágenes se los ve a ambos abrazados y riendo, un reflejo la química que los caracteriza desde que blanquearon su relación, y celebrando el compromiso a orillas del mar, con looks relajados y veraniegos.

¡Se casa Lali Espósito! El romántico pedido de casamiento de Pedro Rosemblat en la playa que emocionó a todos

Pedro, con su estilo descontracturado, y Lali, radiante, confirmando que este 2026 será un año inolvidable para su historia de amor.

¡Se casa Lali Espósito! El romántico pedido de casamiento de Pedro Rosemblat en la playa que emocionó a todos

Como era de esperarse, el posteo se llenó de “likes” y comentarios en cuestión de segundos. Amigos cercanos como La Joaqui y Luck Ra fueron de los primeros en dejar sus mensajes de felicitación. “¡No lo puedo creer, qué emoción!”, “Viva el amor” y “Me va a dar algo” son algunos de los comentarios que más se repiten de sus seguidores.

¡Se casa Lali Espósito! El romántico pedido de casamiento de Pedro Rosemblat en la playa que emocionó a todos

Aunque todavía no revelaron la fecha ni el lugar, las especulaciones ya empezaron a correr. ¿Será una fiesta multitudinaria con todo el mundo del espectáculo o algo más íntimo? Lo que es seguro es que, después de un 2025 de mucho trabajo y militancia mutua, la pareja decidió sellar su amor con este compromiso que hoy celebra todo el país.