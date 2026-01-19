El inesperado cruce entre Jorge Rial y el “Chaqueño” Palavecino por la actuación junto a Milei: “A mí me paga...”

El Chaqueño Palavecino quedó envuelto en una polémica de manera sorpresiva, luego de que el presidente Javier Milei se subiera al escenario a cantar con él durante el Festival de Jesús María. Como era de esperarse, la situación generó controversia y uno de los primeros en hablar al respecto fue Jorge Rial.

“¿El Chequeño Palavecino? ¿No era así como se llamaba a los artistas que viven del Estado? ¿O será mejor decir el Chaqueño Pagavecino?”, escribió en X, parafraseando a los militantes libertarios, incluido el propio primer mandatario, que apodan de manera peyorativa a aquellos artistas que han participado oportunamente de fiestas populares.

El primer tweet de Jorge Rial que generó polémica en X (Captura de pantalla)

El caso es que el comentario fue tomado en contra de la estrella folclórica, de modo que el periodista salió a aclarar cuál fue su intención. “Pobre Chaqueño. No fue para él. Se gana el mango como cualquiera y es una figura emblemática de los festivales. Era para los boludos a los que les gusta denigrar a los músicos con sobrenombres”, señaló.

No obstante, le consultaron al músico qué opinaba de los dichos de Rial y su respuesta fue contundente.

Qué dijo el Chaqueño Palavecino sobre los dichos de Jorge Rial

Más allá de mostrarse lejos de cualquier bandera política, el artista contó que fue él mismo quien le insistió a Milei que subiera a compartir escenario con él. Era evidente que este gesto traería aparejadas opiniones de todo tipo, por lo que el episodio con Rial le sirvió a Palavecino para dejar en claro algunas cuestiones.

“Yo políticamente no hago nada. No tengo banderas políticas. Soy un cantor popular. Yo lo recibo (al presidente) como a cualquier persona. Está ahí, es lógico que lo tenga que recibir”, dijo en diálogo con El Tribuno de Salta.

“He dialogado con todos los presidentes. Canto para un albañil o para un presidente, porque eso es el arte”, afirmó.

En tanto, fue contudente al momento de hablar sobre los supuestos beneficios económicos que la situación pudo haberle generado. “No, nada, absolutamente nada. Las entradas estaban agotadas mucho antes de que se anunciara que él iba. A mí me paga la gente que compra la entrada, no el Estado”, subrayó.