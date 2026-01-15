Lali Espósito y Pedro Rosemblat sorprendieron al país con la noticia de su casamiento. La artista y el conductor de Gelatina anunciaron con varias fotos y el “Nos casamos” en redes sociales. El furor que generaron no solo festejaron los fans, sino que famosos argentinos celebraron el futuro enlace de la pareja del momento.

Moria Casán habló del tema en su programa La Mañana con Moria y sorprendió con sus declaraciones sobre el compromiso de la pareja. Las palabras de La One dejaron en shock a todos, ya que se sabe que es amiga de Lali y de Pedro.

Cabe recordar, que la exvedette estuvo presente en los shows de la cantante, ya que Lali tiene un tema con la icónica frase de La One: ¿Quiénes son?“.

La opinión de Moria Casán en contra del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

A diferencia de otros famosos, Moria no está contenta con el casamiento entre Lali y Pedro. “¿Qué hacés La? ¿Estás loca? ¿Cómo te vas a casar? Una mujer empoderada, divina, que se va a meter en una cosa tan perimida", expresó sin filtros en su programa.

Luego, la conductora se manifestó con enojo contra el periodista: “A Pedro lo tenemos en el freezer. No contesta, no viene. Está muy alzado en un pony, Pedro. No lo quiero porque lo llamaron de producción y le dijeron, ¿podés venir en algún momento? No, no puedo, dijo".

En ese sentido, La One contó que desde la producción de su programa insistieron varias veces llamando a Pedro, pero solo recibieron negativas. “Y después lo volvieron a llamar para decirle si en algún momento, cuando esté más desocupado. Y dijo ‘nunca puedo’. Nos freezó y te freezamos a vos, mi amor. ¿Quién sos?”, comentó contundente la diva.

Moria Casán, fiel a su estilo, contó cómo fue el día que vio a Pedro con Lali: “Estuviste un día en mi casa y ni te conocí, mi amor. Ahora porque estás con Lali, calmate, bebé, que todo sube y todo baja. No me gusta que se case, no quiero”.

A pesar de su opinión, La One destacó que quiere a Lali: “Me preguntaron ayer si quería, si podía ser madrina. Ni siquiera me ocurre ser madrina porque tendrás otra gente más importante, obviamente, en tu círculo afectivo. Te hago de cortejo. No puedo creer que una mujer empoderada se case”.