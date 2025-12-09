Vía Streaming / Famosos

Netflix: la increíble transformación de Cecilia Roth para interpretar a Moria Casán en la serie biográfica

El servicio de streaming más consumido del mundo publicó, además, imágenes de Sofía Gala y Griselda Siciliani, quienes también forman parte de dicho proyecto audiovisual.

Paola López Viera

9 de diciembre de 2025,

Mientras las expectativas crecen con el tan ansiado estreno de la nueva serie biopic de Moria Casán que se proyectará a través de la pantalla de Netflix, la plataforma en cuestión difundió imágenes que dejaron a más de uno en shock.

Concretamente, Netflix compartió las primeras fotos de cómo lucirá Cecilia Roth en la serie referida. Cabe mencionar que, al igual que Sofía Gala y Griselda Siciliani, la primera actriz mencionada interpretará a Moria Casán, pero en la etapa adulta de su vida.

De acuerdo con las imágenes ofrecidas por Netflix, el equipo de producción hizo todo lo posible para que Cecilia Roth luzca igual a Moria y, de acuerdo con las reacciones que impactaron en la web, lograron trazar tal objetivo.

A través de los gestos faciales, los atuendos estrambóticos y el estilismo impecable, Cecilia Roth se transformó en Moria y promete impactar con la personificación que hará próximamente en escena.

Otras figuras de renombre que participarán en la serie de Moria Casán

La serie de Moria Casán que proyectará Netflix, no solo contará con 3 grandes actrices principales, también figurarán profesionales como Marco Antonio Caponi, quien interpretará a Mario Castiglione y, Micaela Riera, que se meterá en el papel de Susana Giménez.

No obstante, dentro del reparto, Hernán Jiménez estará como Jorge Porcel y, Sebastián Rosso destacará como Alberto Olmedo. En cuanto a la dirección y el guion de la serie se refiere, para estos roles figurará Javier Van de Couter.

Por último, pero no menos redundante, se sabe que la producción de la serie de Netflix está a cargo de About Entertainment y Armado Bo. Debido a toda la data ofrecida en este artículo, la ficción de Moria Casán se perfila como uno de los grandes estrenos argentinos que darán de qué hablar en el 2026.

