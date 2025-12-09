Netflix: la película de comedia protagonizada por dos grandes estrellas de Hollywood que se convirtió en un éxito total

Netflix lo apostó todo con su más reciente estreno y, como ya se había previsto, acertó. El servicio de streaming más consumido del mundo lanzó una nueva película que capturó la atención de todos en menos de 24 horas.

La película en cuestión destaca una historia en la que figura la comedia y el drama. No obstante, desde Netflix subrayan que tal producción dura 132 minutos, lo cual la convierte en una cinta fácil de digerir.

El estreno mundial del film se dio el 28 de agosto en el Festival Internacional de Cine de Venecia. Posteriormente, la película salió en cines el 14 de noviembre y, para el 5 de diciembre, empezó a figurar dentro de la plataforma de Netflix. La cinta que tanto se ha referenciado se llama Jay Kelly.

La nueva película de Netflix es una coproducción entre Estados Unidos, Reino Unido e Italia.

De qué trata la película Jay Kelly

De acuerdo con la reseña oficial de Netflix, la trama principal de la película destaca la vida de Jay Kelly, una estrella de cine que lo tiene absolutamente todo: fama, fortuna y la admiración de millones. Pero justo en la cima de su carrera, y durante una gira promocional en la glamurosa Italia, su vida personal entra en caos.

El protagonista de la película de Netflix se enfrenta a la crisis de la mediana edad, misma que lo obliga a cuestionar cada decisión vital. Su éxito profesional choca con el vacío emocional de su familia y, como es de suponer, ahí la trama se convierte en una persecución emocional total. Sobre todo, cuando Jay decide seguir a su hija que viaja como mochilera por Europa.

La película de Netflix muestra un juego entre la ficción y la realidad, donde el actor debe confrontar sus miedos y el peligroso costo de haber confundido la lealtad de su equipo de trabajo y seres queridos.

Reparto de la película Jay Kelly

George Clooney como Jay Kelly.

Adam Sandler como Ron Sukenick.

Laura Dern como Liz.

Billy Crudup como Timothy Galligan.

Riley Keough como Jessica Kelly.

Greta Gerwig como Lois Sukenick.

Tráiler de la película Jay Kelly