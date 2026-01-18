Fátima Florez reveló el particular pedido de Javier Milei para ir a su show en Mar del Plata: “A él le encanta...”

Fátima Florez y Javier Milei tuvieron una de las historias de amor más fugaces y escandalosas del entretenimiento-política. La actriz fue la pareja del Presidente durante casi un año, después de mucho tiempo, hay rumores de un acercamiento entre ellos, que podría ser una nueva oportunidad.

La famosa estuvo presente en la mesa de Mirtha Legrand desde Mar del Plata, donde Fátima está haciendo temporada. En medio de eso, la conductora le habló del fanatismo del Presidente por el teatro, a lo que la artista reveló la inesperada asistencia del mandatario.

Fátima Florez reveló que Javier Milei va a ir a verla y le hizo un pedido

“Sí, obviamente que va a venir acá, tiene actividades y la idea siempre fue de venir a verme”, expresó la humorista sobre su vínculo con el Presidente.

En la misma línea, Fátima Flórez comentó: “Es muy fanático, siempre pondera mucho mi trabajo y lo que hago arriba del escenario, realmente me admira mucho y no quiere perderse el show”.

En cuanto a la fecha aproximada, la humorista señaló al 27 de enero. Pero cuando la conductora le preguntó si ya estaba confirmado, la famosa aclaró: “Yo confirmo, pero ustedes saben cómo es la volatibilidad de las agendas. Él viene por dos días”.

“Le gusta y ya te digo, siempre fue muy halagador hacia mi trabajo y tiene personajes de los que es muy fanático”, agregó la imitadora sobre el fanatismo de su ex por el teatro y su trabajo.

En referencia a la recordada imitación que hizo del mandatario cuando eran pareja, Fátima comentó: “Fue algo muy loco que una novia de un presidente interprete en su espectáculo a su novio. Fue muy inusual, pero le pareció muy divertido”.

“A él le encanta que lo imite, me está pidiendo que vuelva la imitación”, reveló Fátima sobre el especial pedido que le hizo Javier Milei y sorprendió a todos.