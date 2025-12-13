Desde Mar del Plata, Fátima Flórez arrasó con un traje de baño mega diminuta en color rojo al estilo Baywatch

Fátima Flórez ha logrado ganarse un lugar en el corazón del público y enciende la pantalla con cada una de sus publicaciones subidas de tono. La actriz conquista miradas y aplausos a cada paso que da. Tiene un estilo sin igual y pasar desapercibida no es una opción para ella.

La actriz e imitadora Fátima Florez visitó la redacción de La Voz promocionando su nuevo espectáculo. (Nicolás Bravo / La Voz)

Desde Mar del Plata, Fátima Flórez revolucionó Instagram con un audaz traje de baño que dejó muy poco para la imaginación. Mostró mucha piel y desató elogios con un corpiño mega escotado y una bombacha colaless ultra cavada. Los likes no se hicieron esperar. La publicación fue todo un éxito y revolucionó Instagram. Complementó el look llevando el cabello suelto, bien lacio. Sus fans le dejaron cientos mensajes de halagos y ella agradeció las muestras de cariño. Sin lugar a dudas, el color rojo será uno de los colores del verano 2026.

Fátima Florez

Fátima Flórez se convirtió en la reina de la playa con un traje de baño de alto impacto

