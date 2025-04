La polémica anécdota de El Villano sobre su sexualidad que generó revuelo: “Las veía...”

El Villano es de los cantantes urbanos más reconocidos en Argentina. Chica Real, Picaflor, Te Juro, Amigo y Mi Cuerito son alguna de sus canciones que resuenan en la playlist de todos los argentinos. "Ella es la que me espera, ella es la que me cela, ella es mi compañera, ella es mi, bandolera", recita el cantante en “Mi Cuerito”.

Ahora bien, el cantante se hizo viral tras confirmar su diagnóstico de VIH. Esto dio pie a que salieran a la luz algunas anécdotas del artista, como las consecuencias que tuvo de pequeño por algunos familiares. "Es la realidad de muchos hombres“, aseguró un usuario al ver una de las entrevistas que se hizo presente en redes.

La polémica crianza de El Villano

El fragmento de la entrevista fue compartida por un usuario en X (antiguamente conocido como Twitter). Allí, reveló como actuaba uno de sus tíos con él cuando era pequeño. “Es el típico tío loco que te muestra porno cuando sos chiquito”, comenzó diciendo el cantante.

“Era muy chiquito, 5, 7 años, me entendés. Estaban ahí las películas de ‘Encogí a los niños’ y estaba las películas de tapa roja, que eran porno y las veía”, continuó diciendo sobre cómo fue criado con mucho contenido sexual.

Estas actitudes lo llevaron a tener siempre en mente los estímulos sexuales a una edad muy temprana. “Vos ves eso y yo me acuerdo desde muy chiquito (pensar) en tener relaciones con mis compañeritas de escuela, con mis primas (...) Cuando fui a Córdoba no tenía una noviecita ni para darme un pico”, confesó el artista.

Así fue el comunicado de El Villano sobre su diagnóstico

Desde otro aspecto, El Villano dio detalles de cómo fue diagnosticado con VIH. "No sé quién me contagió, a quién contagié, porque hace dos años que estoy en pareja con la misma persona y gracias a Dios ella se analizó y está bien; porque siempre nos cuidamos (...) Me sentía muy bien, me sentía en mi mejor momento de vida. Fui por un dolor de panza y porque me veía un poco más flaco, me sentía un poco cansado. Me mandaron a hacer muchos análisis, entre ellos lo del HIV y todo me salió bien, pero HIV positivo”, expresó el cantante.