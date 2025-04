Así es la historia de amor de Callejero Fino y su novia Jessica: están juntos hace 13 años

No todas las historias de amor nacen en París. Algunas arrancan en José C. Paz, con un corazón roto y una cuenta de Facebook que parecía trucha. Así fue como comenzó el romance entre Callejero Fino y Jessica Belén, una relación que ya lleva más de 13 años y que sigue sumando capítulos virales y emotivos.

En un reciente stream junto a MDS, el cantante reveló cómo conoció a su pareja: “Yo iba a bailar a un boliche que se re picaba en José C. Paz. Se llamaba Escombro. Una loca me había roto el rolo, y un amigo me dijo ‘yo tengo la piba justa para vos’. Me pasa el Facebook de mi jermu y pensé que era re trucho, pero le hablé igual”.

El primer encuentro no tardó en llegar: “Cuando la vi, re tonto quedé. No la podía creer, estaba tan linda. La llevé a casa, charlamos un montón y cuando se iba, me cerró la puerta y me dio un beso”, contó el cantante. El resto, como se dice, es historia.

Quién es Jessica Belén, la influencer que acompaña a Callejero Fino en cada paso

Jessica Belén es mucho más que “la novia de”. Con una fuerte presencia en redes sociales, la influencer comparte parte de su día a día, viajes y tips de maquillaje. Su personalidad descontracturada y auténtica la convirtió en una figura muy querida por los fans del cantante.

Callejero Fino y su novia, Jessica.

Uno de sus momentos más virales fue cuando le grabó un video a Wanda Nara, conductora de Bake Off, advirtiéndole entre risas que no se “pegara tanto” a Callejero Fino en la pista. “Le arranco las mechas”, bromeó, ganándose miles de likes.

Pero no todo fue color de rosa en la historia de la pareja. Cuando el artista fue detenido, Jessica fue su principal sostén. Lo acompañó en silencio, cuidó de su hijo y lo esperó hasta que salió en libertad condicional.

La pareja tiene un hijo en común.

Durante el show de Callejero Fino en el Luna Park, ese que marcó un antes y un después en su carrera, el cantante sorprendió a todos: le propuso casamiento a Jessica desde el escenario. “Menos mal que me dijo que sí. Estamos juntos hace nueve años y tenemos un hijo”, contó emocionado en Noche al Dente.