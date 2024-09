La Joaqui se defendió de las críticas por sus letras: “Soy una persona muy inteligente”

La Joaqui es, sin dudas, una de las cantantes argentinas más exitosas del último tiempo. Comenzó su carrera en el freestyle pero su fama y popularidad llegó cuando se metió de lleno en el RKT, el subgénero del movimiento de música urbana. Desde entonces, la artista se convirtió en una representante de este movimiento.

Pero, con el reconocimiento masivo, La Joaqui también comenzó a recibir fuertes críticas debido a las letras de sus canciones, el estilo de música que la caracteriza y hasta su forma de vestir o hablar. Es por eso que recientemente, la artista decidió responderles a los haters.

La Joaqui

En su paso por Luzu TV, La Joaqui se refirió a la gente que asume cosas sobre su vida y la acusa de “hacer música simple para fiesta”. En una charla mano a mano con Anita, la hermana de Lali Espósito, la artista aseguró: “Claramente pienso mucho más allá de eso”.

Y a continuación, explicó porqué decide componer letras polémicas y usar ritmos movedizos. “Yo pienso en hacer algo así para que en ese espacio vos no pienses en nada más que divertirte”, señaló. Luego, fue autorreferencial: “A veces estoy tan sensible que quiero ponerme una música que me haga no pensar en nada”.

“Al menos por ese ratito con lo estoy escuchando mientras paso el trapo siento que el resto pasa a un segundo plano”, confesó sobre su forma usar la música como forma de distracción. “Deja de importar porque me estoy divirtiendo”, agregó.

La Joaqui

También sostuvo que su alterego tiene un propósito bien definido. “El espacio de La Joaqui es un espacio de diversión”, aseguró. “La gente asume o me adjudica que porque hago música para divertirme no sé ser pensante”, dijo sobre las críticas que recibe por sus letras. “Soy una persona muy inteligente, lamento decirles”, contestó.

La Joaqui se defendió de las críticas por su forma de vestir

En esta charla, La Joaqui también habló sobre los comentarios negativos que recibe, especialmente en sus redes sociales, por su estilo.

La Joaqui y sus cambios de look

“Tengo ganas de vestirme más mujer porque siempre me vestí de deportivo, de conjunto, y me encanta pero tengo ganas de usar vestidos y tacos que nunca usé”, expresó. “Yo soy turreo kwai”, dijo acerca de la mezcla de estilos y cómo es que combina su lado ‘turro’ con la moda coreana.