La Joaqui enfrentó las críticas por las letras de sus canciones: “Mi música no es lugar para pensar”

La Joaqui es una cantante de RKT de 29 años, oriunda de Mar del Plata, que comenzó desde abajo rapeando en competencias de freestyle, y en 2022, tras volcarse al género del RKT, comenzó a ganar popularidad masiva hasta convertirse en la referente femenina del género.

El éxito musical de la Joaqui Foto: instagram

Tras más de dos años de éxito y de que sus canciones se vuelvan virales en Instagram y TikTok con trends de bailes, Joaquinha Lerena De La Riva, su nombre real, habló de la creación de “la Joaqui”, su alter ego y su máscara para mostrarse bien frente a los difíciles momentos que atravesó en su vida.

Además, a la par del éxito, la Joaqui recibió múltiples críticas, específicamente por las letras de sus canciones, las cuales se caracterizan por ser explícitas.

Joaquinha Lerena De La Riva y "la Joaqui" como su alter ego Foto: instagram

“Soy sensible al mundo desde que nací. Por eso cree a ‘La Joaqui’, es mi traje de bombero para caminar por el fuego y que mi cuerpo aguante. Mi música no es lugar para pensar. Sé que no son obras de amor, mis letras, ni emotividades supremas, y también sé que eso genera controversia”, explicó la cantante sobre sus canciones.

“Soy profunda y sensible. Por eso cada tanto les escribo estos poemas de parte de Joaquinha y dejo a la Joaqui ponerlos a bailar. Mi magia es esa, hacer mucho con poquito. Quien tiene las peores intenciones, te pone cara linda. La lealtad se siente, la energía no miente. Sentir por un momento que podes con todo, aunque todo te pueda”, contó de su sentir más profundo.

Y finalizó: “Tener un espacio en el que no tuviera que sentir y mucho menos recordar. Estoy acostumbrado a que el resto critique, pero yo sé muy bien de la bondad que habita en mi alma. Me pinchaba el corazón porque sentía que no sabía resolver sin desaparecer. Hasta que llegó alguien que me enseñó a quedarme. Me puse este disfraz de que todo estaba bien, hasta cuando no lo estaba. Por eso estoy bien siempre”.

“Tu Patrona”, el nuevo EP de la Joaqui

La Joaqui anunció el lanzamiento de un EP con cuatro canciones, la primera de ellas fue “San Turrona”, y el próximo miércoles 17 de julio lanzará la segunda canción: “Tu Patrona”. “Me encerré a crear este EP, mi RKT. Después de semejante terremoto, ningún viento en contra me cambia el rumbo. Arrancó la cacería, mi nuevo yo, mi nueva búsqueda”, explicó la cantante.