La Joaqui reveló en qué gastaría un millón de dólares y enterneció al público: “Quiero mantener la humildad”

La Joaqui es una cantante y rapera argentina de 29 años, que comenzó su carrera como freestyler en batallas de rap y en 2013 se lanzó como solista. Recién en 2022 con canciones como, “Tu amor” y “Dos Besitos” saltó a la fama y logró millones de reproducciones en plataformas digitales.

Es una artista que genera controversia por sus letras polémicas, pero que se ganó el corazón del público con su humildad y bondad. Este 2023, La Joaqui lanzó su segundo álbum, Mal Aprendida, con 12 temas y en el que el naranja es el color representativo.

La Joaqui.

Actualmente, posee más de 5.6 millones de oyentes mensuales en su perfil de Spotify, y en su cuenta de Instagram tiene más de 4.4 millones de seguidores. Allí muestra su vida diaria, sus diferentes trabajos, promociona sus canciones y dice todo sin filtro.

El enojo de La Joaqui por el rumor de que se iría del país tras el triunfo de Milei: “Se suben a cualquier bondi” Foto: Instagram

En esta oportunidad, La Joaqui tuvo una entrevista con el Pollo Álvarez para Infobae, y el periodista le preguntó que haría ella con un millón de dólares. En primer lugar, se refirió a los autos: “No me compraría una mecha porque yo ya tengo la que me gusta, pero no te niego tranquilamente caería en un R8 pastel, pero quiero mantener la humildad”. Cabe destacar que la Joaqui tiene una Range Rover descapotable.

En qué gastaría un millón de dólares La Joaqui

Luego de la broma con los autos, La Joaqui se puso sería, dividió el dinero, con 300.000 dólares dijo: “me compraría una casa para mí y mis hijas en un campo en zona sur porque la casa que tenemos la alquilamos y me gustaría que sea nuestra. Cuatro habitaciones, una para mí, otra para mis hijas, otra para tener mi propio estudio y una para sala de juegos”.

La Joaqui celebró el cumpleaños de su hija y tuvo un tierno gesto con la familia de El Noba Foto: Instagram

Otros 300.000 dólares declaró que los dejaría en una caja de ahorro para sus hijas y explicó: “para que ella lo tengan para lo que quieran estudiar o si quieren ser artistas puedan contar con eso”. Luego, contó que le mandaría 100.000 dólares a Celes, la dueña de un comedor del que es madrina en Mar del Plata.

Así fue el cumpleaños n° 29 de La Joaqui

Por último, contó que guardaría otros 100.000 dólares para hacer otro videoclip que la ayuda a generar ingresos, dijo: “si tengo toda esa plata voy a invertir”. Y los 200.000 restantes no se refirió, pero la gente opinó sobre el gran gesto con sus hijas y el comedor.