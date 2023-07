La fuerte confesión de La Joaqui sobre cuando quedó embarazada de su primera hija

La Joaqui se ha convertido en una de las artistas del género urbano argentino más reconocidas y populares. Con hits como “Butakera”, “Dos Besitos” y “Muñecas”, acumula millones de reproducciones en plataformas como YouTube y Spotify. Hoy en día, sin dudas, es una de las referentes del movimiento RKT.

Sin embargo, en la historia de vida de La Joaqui no siempre fue todo color de rosas. Como ha contado en varias oportunidades, sufrió de violencia de género y estuvo a punto de retirarse para siempre de la música. Pero gracias a la ayuda de personas como Cazzu, pudo salir adelante y volvió a luchar por su sueño.

Durante sus comienzos en el freestyle y la música, Joaquinha Lerena vivió una situación que la llevó a tomar una decisión que cambiaría su vida. A su corta edad, la joven marplatense se enteró que estaba embarazada y debió hacerse cargo ella sola de su futura hija.

En una entrevista, la artista recordó aquel momento y cuál fue la decisión que debió tomar que marcó para siempre su vida. Fue durante su paso por Podemos Hablar que hizo una fuerte confesión ante las cámaras sobre su historia personal.

La decisión que tomó La Joaqui cuando se enteró que estaba embarazada

“Cuando quedé embarazada de mi primera nena, yo le cuento al padre, me dijo claro que él no tenía ningún interés, que él quería seguir su vida de droga y descontrol”, confesó La Joaqui en medio del estudio de televisión. “Y bueno, yo me fui por un lado y él por el otro”, agregó.

Luego de una reflexión del conductor del programa de Telefe, la artista comentó: “Dependía de mí que esa persona no sintiera un montón de cosas que yo sentí”.

“Fue como lo que me hubiera gustado siempre tener: una familia armada o ensamblada, o como fuese, yo quería tener eso, quería ir a mi casa y que haya eso, y fue lo que busqué crear para mí”, sentenció emocionada.