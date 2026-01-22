La colaboración más inesperada: La Sole lanzó “¿Cómo que no?” junto a La T y La M y sorprendió a todos

La Sole sorprendió con una colaboración que, a primera escucha, parece improbable, pero que termina funcionando con una naturalidad absoluta. “¿Cómo que no?”, su nuevo tema junto a La T y La M, ya está disponible en todas las plataformas y confirma algo que la cantante demuestra hace años: su curiosidad artística no reconoce fronteras de género ni de generación.

El lanzamiento forma parte de Casa Sole, el proyecto audiovisual que Soledad viene construyendo como un espacio de encuentro real entre artistas. Lejos del artificio, la propuesta prioriza el vivo, la cercanía y la emoción compartida. En ese marco, la llegada del dúo de cumbia suma frescura y pulso actual a un universo que no deja de expandirse.

Soledad compartió la noticia en sus redes.

La canción tuvo su primera presentación en vivo durante la quinta noche de la Fiesta Nacional del Chamamé, donde el público respondió con sapucays y ovaciones. La edición agotó entradas y el estreno en ese escenario terminó de sellar el impacto del cruce. La reacción dejó claro que la mezcla no solo sorprendió, sino que conectó.

Casa Sole y el arte de unir mundos

Casa Sole se consolida como un laboratorio musical donde todo puede pasar. Ya lo había demostrado en la primera entrega del ciclo con “Piel Canela” junto a Pedro Capó, y ahora redobla la apuesta con La T y La M. El video de “¿Cómo que no?” fue grabado en un clima cálido y descontracturado, fiel al espíritu del proyecto: músicos compartiendo canción, miradas y energía sin intermediarios.

Desde el sello discográfico lo definieron como “un espacio donde la música sucede sin artificios, privilegiando el intercambio y la química entre los artistas”. Esa definición se vuelve evidente en cada plano del video y en la dinámica del tema, que fluye sin forzar identidades.

Para Soledad, este lanzamiento también reafirma una etapa artística marcada por la apertura. La cantante logra sostener su raíz folklórica mientras dialoga con sonidos actuales, sin perder autenticidad ni potencia emocional. El resultado es una canción que suena popular en el sentido más amplio del término.

El proyecto "Casa Sole" de la cantante.

Del otro lado, La T y La M atraviesan un momento clave. Tras su show en el Arena de Buenos Aires en diciembre, el dúo mantiene varios hits en el Top 50 de Spotify Argentina, con “Soy Favela” firme en el Top 10. El cruce con La Sole no solo amplía su alcance, sino que los posiciona en un diálogo directo con una figura central de la música argentina.