Mirtha Legrand es la conductora estrella de la televisión argentina que tiene más de 50 años con su clásico programa. La Chiqui no tiene problemas de hablar de todo tipo de temáticas, como también de ser insistente con sus preguntas que muchas veces genera incomodidad en sus invitados.

Las hermanas Soledad y Natalia estuvieron presentes en la mesa de Mirtha en su primer programa de esta nueva temporada en Mar del Plata. Fiel a su estilo, de tocar cualquier tema, La Chiqui enfrentó a las cantantes y les preguntó sobre el rumor de una pelea entre ellas.

La respuesta de Soledad y Natalia Pastorutti a la pregunta de Mirtha Legrand

La respuesta de Soledad y Natalia Pastorutti a la pregunta de Mirtha Legrand

La conductora se refirió a los comentarios que surgieron sobre un distanciamiento alguna vez entre las cantantes. No obstante, Soledad respondió contundente: “Nos peleábamos mucho cuando éramos chicas, sí. Pero ella ganaba siempre”.

Las hermanas hablaron de la relación que tienen a pesar de las diferencias de cada una. “Se habló mucho de que no cantaste más con La Sole porque no querías estar con ella”, insistió Mirtha y le preguntó a Natalia.

Ante esto, la cantante comentó con sinceridad: “No, no, no. Siempre la acompañé. Solo que en un momento estuve más alejada de la parte pública. Pero siempre disfruté de acompañarla”.

“Es hermoso todo lo que vivimos en estos 30 años de recorrer el país y de conocer tantos lugares. En esa época era desconocido para nosotras viajar tanto. Después, con el apoyo de Sole decidí empezar con mi carrera como solista”, expresó Natalia sobre su alejamiento, pero para comenzar como solista.

“Era un desafío para mí. Siempre la acompañé, pero después seguí yo como solista haciendo folclore”, agregó la también abogada.

Por su parte, La Sole contó que algunos de sus conflictos de chicas era porque ella usaba el guardapolvo de su hermana: “Yo me ponía cualquiera porque era lo mismo, pero ella me decía: ‘Ese es el mío porque está limpio’”.

Las artistas respondieron sin problemas a la incómoda pregunta de La Chiqui y desterraron el rumor de la mala relación entre ellas.