¡Escándalo! La Sole le respondió a la vedette que la acusó de “sobrepasarse” con su esposo

La Sole quedó en el centro de la polémica tras una acusación pública de haber tenido gestos “fuera de lugar” con el esposo de una figura conocida. En el programa “Puro Show” dieron a conocer toda la interna.

Según relató Vanesa Carbone en su cuenta oficial de Instagram, la artista habría tenido comportamientos inapropiados con su marido durante su participación en La Voz Argentina.

Vanesa Carbone y Lucho González

La denuncia tomó fuerza cuando la mujer afirmó en sus redes sociales: “Es alguien que no es lo que aparenta. Si esto hubiera sido de un hombre a una mujer, ¿cómo lo llamarían? Acoso”, marcando así el tono de su descargo público.

La Sole le respondió a la vedette

Desde el ciclo de eltrece se comunicaron con La Sole, quien se desligó completamente de la acusación, restándole importancia y respondiendo con su habitual buen humor.

La artista expresó: “No sé qué flasheó, pero ya nada me sorprende en este mundo”, y luego agregó: “Yo estaba con mi marido mirando la tele cuando miré el titular. Realmente no lo podía creer. Cuando las cosas no son verdad, no hace ni falta aclarar. El fin de eso es que hablemos del tema”.

Ante la consulta sobre una posible respuesta judicial, aclaró que “jamás perdería el tiempo con eso” y sostuvo: “Estoy enfocada en mi vida, en mis 30 años de carrera. Me quedo con eso”.

Finalmente, contó que no tuvo ningún contacto con la pareja involucrada: “No hablé con ellos porque no tengo ni relación. Siento que lo importante acá es no caer en estas situaciones que genera el medio. Hay cosas a las que es mejor no darles entidad, con todo el respeto del mundo les digo que no pasa nada”, cerró La Sole.

El fuerte reclamo de Vanesa Carbone tras acusar a La Sole

“Durante cuatro meses tuve que presenciar cómo una persona que en teoría representa la imagen familiar argentina se desubicó día tras día con mi esposo. No eran devoluciones artísticas, eran comentarios personales fuera de lugar, frases que vivenciaron la incomodidad de él y más de una vez dichas frente a una menor de edad, mi hija. La presencia de la nena no fue un límite para esta mujer”, lanzó Carbone a través de sus redes.