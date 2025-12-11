Soledad Pastorutti inauguró “Casa Sole”

Soledad Pastorutti abre las puertas de “Casa Sole”, su flamante proyecto conceptual que ya está disponible en todas las plataformas musicales. La artista oriunda de Arequito presenta una serie de sesiones en vivo dedicadas a un repertorio netamente latinoamericano.

Este proyecto busca recuperar canciones que habitan la memoria colectiva y cuenta con la participación de invitados especiales, logrando un encuentro intergeneracional de diversos estilos musicales.

El estreno inaugural de “Casa Sole” es una colaboración de alto nivel. La artista convocó al puertorriqueño Pedro Capó y al virtuoso Chango Spasiuk para reinterpretar la icónica canción “Piel Canela”. Esta elección es particularmente emotiva, ya que esta versión especial de la pieza rinde tributo al abuelo de Pedro Capó, el compositor original del himno latinoamericano, “Bobby” Capó.

La publicación del video rápidamente cosechó numerosas reacciones positivas de los fanáticos del folclore, que elogiaron la nueva creación de la artista en este punto crucial de su carrera. Chango Spasiuk dejó un comentario cargado de emoción y reconocimiento: “¡¡Qué lindo quedó!! Gracias Sole por invitarme y tu generosidad. Gracias Pedro Capo por sus bellos gestos y amabilidad en el encuentro. A todo el equipo, abrazo”. A lo que Soledad contestó efusivamente, devolviendo el afecto: “¡¡¡Genio Chango!!! Te admiro y quiero mucho!!!”.

En sus redes sociales, “la Sole” presentó el proyecto con palabras cargadas de sensibilidad: “En esta casa me reúno con artistas de distintas generaciones para reimaginar grandes canciones. Cada sesión sucede en un espacio íntimo, donde la música respira y la tradición se cruza con el presente. Hoy quiero abrir la puerta y que entren conmigo!!!”, expresó la artista.