Mirtha Legrand revivió la polémica con Alejandro Fantino y le pidió perdón: “Comentario fuera de lugar”

Mirtha Legrand es una de las conductoras estrellas de la televisión argentina con más de 50 años con su clásico programa, al que asisten figuras del entretenimiento, periodismo, política, científicos, entre otros. La Chiqui aprovechó la última emisión de este año para hacer un pedido de disculpas público.

La conductora recordó un episodio de su programa que ocurrió años atrás y decidió pedir disculpas a Alejandro Fantino y su familia por sus polémicos dichos en ese momento que afectó el honor del periodista.

“Quiero aprovechar este fin de año para pedir disculpas en mi nombre y en el de la producción al señor Alejandro Fantino y su familia, que se sintieron agraviados en su honor por un hecho que tuvo lugar hace años en este programa“, expresó Mirtha Legrand al aire de su programa.

“Espero que este gesto contribuya a dejar atrás este episodio”, agregó determinante la conductora. Luego, antes de cerrar su monólogo, La Chiqui volvió a disculparse y comentó con seriedad: “Un feliz año, y una vez más, pido disculpas por el comentario que hice fuera de lugar”.

Qué pasó entre Mirtha Legrand y Alejandro Fantino

La conductora rememoró un hecho que ocurrió en su programa en el 2018. En ese entonces, Mirtha Legrand recibió de invitada a Natacha Jaitt, quien acusó al periodista de estar vinculado con la causa de pedofilia en las inferiores de Independiente.

En ese entonces, la famosa fallecida acusó a varias figuras públicas, entre ellas Alejandro Fantino. Este hecho público afectó la imagen y la carrera del conductor por estar vinculado con una causa de abuso de menores.

A pesar de que el hecho ocurrió hace muchos años, el conductor llevó a la Justicia a Mirtha Legrand y su nieto Nacho Viale por los daños que le causaron en su vida y la pérdida de contratos de trabajo.