La Sole no pudo terminar su show: se suspendió la octava noche del Festival de Jesús María 2026

Lo que era una constante lluvia se transformó en una intensa tormenta y Soledad “La Sole” Pastorutti no pudo terminar su show. La Comisión Directiva del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María 2026 suspendió la octava noche del evento.

Se suspendió la octava noche del Festival de Jesús María 2026

“Por razones de estricta seguridad, y debido a que las condiciones climáticas afectan la técnica del evento, se suspende el resto de la jornada”, expresó en un escueto comunicado oficial la organización de Jesús María.

El comunicado oficial con la suspensión de la octava noche del Festival de Jesús María 2026.

De este modo, Deán Funes y El Indio Lucio Rojas se quedaron sin la posibilidad de subir al escenario del Anfiteatro José Hernández. "Informaremos próximamente sobre la posibilidad de reprogramar el show de los artistas que restaban actuar", agregó la directiva.