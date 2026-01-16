La Sole no pudo terminar su show: se suspendió la octava noche del Festival de Jesús María 2026

Vía Córdoba / Festival de Jesús María

Una fuerte tormenta obligó al cierre repentino de la presentación de Pastorutti. Se analiza una reprogramación.

La Sole cantó hasta que el clima lo permitió en el Festival de Jesús María 2026. (La Voz).

Lo que era una constante lluvia se transformó en una intensa tormenta y Soledad “La Sole” Pastorutti no pudo terminar su show. La Comisión Directiva del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María 2026 suspendió la octava noche del evento.

Por razones de estricta seguridad, y debido a que las condiciones climáticas afectan la técnica del evento, se suspende el resto de la jornada”, expresó en un escueto comunicado oficial la organización de Jesús María.

De este modo, Deán Funes y El Indio Lucio Rojas se quedaron sin la posibilidad de subir al escenario del Anfiteatro José Hernández. "Informaremos próximamente sobre la posibilidad de reprogramar el show de los artistas que restaban actuar", agregó la directiva.

