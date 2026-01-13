Es oficial: se canceló la sexta noche del Festival de Jesús María 2026

Este martes 13 por la tarde, previo al comienzo de la sexta noche del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, la organización evaluó la situación climática para finalmente cancelar la jornada. Al igual que la primera noche, los motivos de la suspensión se deben a intensas lluvias que no dan tregua.

Se canceló la sexta noche del Festival de Jesús María

Según el comunicado oficial, la organización evaluó los pasos a seguir tras consultar un informe meteorológico actualizado. Finalmente, cerca de las 20.40 se confirmó la cancelación definitiva de la noche que iban a protagonizar Sergio Galleguilloy la LBC con Euge Quevedo.

En una conferencia de prensa, el festival confirmó que en virtud de lo ocurrido, la Comisión Directiva resolvió incorporar una nueva jornada el lunes 19 de enero. Está prevista la participación de Sergio Galleguillo, LBC y Euge Quevedo y Damián Córdoba.

“Las entradas generales correspondientes al martes 13 de enero podrán utilizarse para ingresar el miércoles 15, jueves 16 o lunes 19 de enero, presentándose directamente con el ticket en el ingreso principal”, según anunciaron.

Y se aclaró: “Las plateas y espacios VIP correspondientes al martes 13 serán válidos únicamente para la jornada del lunes 19 de enero, presentándose directamente en los accesos correspondientes, sin necesidad de realizar gestiones previas”.

Asimismo, quienes lo deseen podrán solicitar la devolución del importe de las entradas a través del formulario de devolución, disponible en los canales oficiales del Festival. Las entradas para la jornada del lunes 19 de enero se encuentran a la venta en boleterías y de manera online a través de paseshow.com.ar.