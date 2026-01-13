Clima en Córdoba: con calor y lluvia, así estará el tiempo este martes 13 de enero

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el clima en la provincia de Córdoba esta semana será inestable. Para este martes 13 de enero, se espera un tiempo con calor y probabilidad de lluvias.

Clima en Córdoba: así estará el tiempo este martes 13 de enero

El ente nacional comunicó que el segundo día hábil de la semana inició con una temperatura mínima de 21°C y un cielo parcialmente nublado. Además de vientos desde el sector suroeste de entre siete y 12 kilómetros por hora (km/h).

Se espera una jornada de más de 30 grados de máxima en la ciudad de Córdoba. (José Gabriel Hernández / La Voz)

Con el transcurrir de las horas y llegando a la tarde, se estima que la máxima llegue a los 31°C. En paralelo, el pronóstico indica entre un 10 y un 40 por ciento de probabilidades de tormentas aisladas, que persisten hasta el anochecer.

Pronóstico extendido para Córdoba