Clima en Córdoba: con calor y lluvia, así estará el tiempo este martes 13 de enero

Se espera una semana con altas temperaturas e inestabilidad.

13 de enero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el clima en la provincia de Córdoba esta semana será inestable. Para este martes 13 de enero, se espera un tiempo con calor y probabilidad de lluvias.

El ente nacional comunicó que el segundo día hábil de la semana inició con una temperatura mínima de 21°C y un cielo parcialmente nublado. Además de vientos desde el sector suroeste de entre siete y 12 kilómetros por hora (km/h).

Se espera una jornada de más de 30 grados de máxima en la ciudad de Córdoba. (José Gabriel Hernández / La Voz)
Con el transcurrir de las horas y llegando a la tarde, se estima que la máxima llegue a los 31°C. En paralelo, el pronóstico indica entre un 10 y un 40 por ciento de probabilidades de tormentas aisladas, que persisten hasta el anochecer.

Pronóstico extendido para Córdoba

  • Miércoles. Mínima de 22°C y máxima de 31°C. Cielo mayormente nublado y tormentas aisladas durante la tarde.
  • Jueves. Mínima de 19°C y máxima de 29°C. Tormentas aisladas toda la jornada.
  • Viernes. Mínima de 21°C y máxima de 29°C. Cielo parcialmente nublado toda la jornada.

