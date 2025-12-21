Clima en Córdoba: tras la tormenta, cómo seguirá el tiempo este domingo 21 de diciembre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas naranja y amarilla por tormentas para la provincia de Córdoba para este fin de semana, previo a las fiestas. Asimismo, adelantó que las temperaturas máximas no bajarán de los 30°C.
Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este domingo 21 de diciembre
De acuerdo al SMN, para este domingo se espera una temperatura mínima de 18°C y una máxima de 30°C. A su vez, habrá tormentas durante toda la jornada y se intensificarán durante la noche. Las mismas condiciones continuarían durante el lunes 22.
Pronóstico extendido para Córdoba
- Lunes. Mínima de 18°C y máxima de 30°C. Tormentas fuertes.
- Martes. Mínima de 18°C y máxima de 31°C. Celo algo nublado.
- Miércoles. Mínima de 21°C y máxima de 35°C. Cielo parcialmente nublado.