Clima en Córdoba: tras la tormenta, cómo seguirá el tiempo este domingo 21 de diciembre

Conocé el pronóstico extendido en la previa a las fiestas.

Redacción Vía Córdoba

21 de diciembre de 2025,

Cómo seguirá el tiempo en Córdoba. (Nicolás Bravo / La Voz)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas naranja y amarilla por tormentas para la provincia de Córdoba para este fin de semana, previo a las fiestas. Asimismo, adelantó que las temperaturas máximas no bajarán de los 30°C.

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este domingo 21 de diciembre

De acuerdo al SMN, para este domingo se espera una temperatura mínima de 18°C y una máxima de 30°C. A su vez, habrá tormentas durante toda la jornada y se intensificarán durante la noche. Las mismas condiciones continuarían durante el lunes 22.

Pronóstico extendido para Córdoba

  • Lunes. Mínima de 18°C y máxima de 30°C. Tormentas fuertes.
  • Martes. Mínima de 18°C y máxima de 31°C. Celo algo nublado.
  • Miércoles. Mínima de 21°C y máxima de 35°C. Cielo parcialmente nublado.

