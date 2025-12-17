Alerta por temperaturas extremas en Córdoba: cuándo llegaría la tormenta

La Municipalidad de la ciudad informó que desde las primeras horas de este jueves 18 de diciembre regirá una alerta por temperaturas extremas en Córdoba. A su vez, las autoridades meteorológicas adelantaron mediante sus pronósticos extendidos cuándo llegaría la tormenta.

Alerta por temperaturas extremas en Córdoba

Este 18 de diciembre y viernes 19, “el viento norte incrementará la sensación térmica y la temperatura máxima podría llegar a los 38°C“, advirtió el Palacio 6 de Julio este miércoles 17. A pesar de esto, en las noches se prevé un tiempo más templado, “con posibilidad de que refresque la zona urbana”.

Una alerta por temperaturas extremas en Córdoba empieza a regir desde las 00 del jueves 18 de diciembre.

En un segundo mensaje compartido a través de su cuenta de X, la Municipalidad de Córdoba adelantó que el “fin de semana habrá clima húmedo e inestable“. Pero los detalles serán brindados más cerca de la fecha por parte del Observatorio Hidro Meteorológico.

Cuándo llegaría la tormenta a Córdoba

Por su parte, el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional indica probabilidades de tormentas y lluvias aisladas durante todo el sábado 20. Según su página web al mediodía de este miércoles 17, hay entre un 10 y un 40 por ciento de chances y una temperatura mínima de 22°C y una máxima de 33°C.