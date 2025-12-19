Clima en Córdoba: con calor y alerta por tormenta, así estará el tiempo este viernes 19 de diciembre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormenta para cinco departamentos de la provincia de Córdoba. En paralelo, se espera un viernes 19 de diciembre con calor.

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este viernes 19 de diciembre

El ente nacional comunicó una temperatura mínima de 19°C y una máxima de 36°C. Por su parte, el cielo estará entre algo y parcialmente nublado y el viento soplará levemente durante la mañana.

Sin embargo, se estima que durante la tarde las ráfagas desde el sector norte ronden entre los 42 y los 50 kilómetros por hora (km/h). Ya en el anochecer, hay entre un 10 y un 40 por ciento de probabilidades de precipitaciones aisladas.

Clima en Córdoba: dónde rige alerta por tormenta este viernes 19 de diciembre

El SMN emitió una alerta amarilla que rige desde la noche de este 19 de diciembre para los siguientes departamentos de Córdoba:

Calamuchita .

Río Cuarto.

Juárez Celman.

General Roca.

Presidente Roque Sáenz Peña.

Las regiones mencionadas tendrán tormentas, que “estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de hasta 70 (km/h). En este sentido, se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros.

Pronóstico extendido para Córdoba