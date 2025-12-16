Clima en Córdoba: despejado y caluroso, así estará el tiempo este martes 16 de diciembre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el clima en Córdoba será caluroso este martes 16 de diciembre. Luego de un fin de semana marcado por las lluvias en el show de Shakira, se espera un panorama diferente, según su pronóstico extendido.

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este martes 16 de diciembre

El ente nacional comunicó una temperatura mínima de 15°C, cielo despejado y leves vientos desde el sector sureste para las primeras horas de la jornada. Con el pasar de las horas, la máxima escalará hasta los 30°C.

En paralelo, se palpita que el cielo se cubra parcialmente por las nubes, aunque esto no frenará la intensidad del sol. De cara a la continuidad de la semana, se estima que las máximas se posicionen arriba de los 32°C y lleguen hasta los 35°C.

Pronóstico extendido para Córdoba