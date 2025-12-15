Clima en Córdoba: tras la tormenta, cómo estará el tiempo este lunes 15 de diciembre

Tras un fin de semana pasado por agua, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó cómo continuarán las condiciones climáticas para los próximos días en Córdoba. En este sentido, se prevé que para este lunes 15 de diciembre, se mantengan temperaturas por debajo de los 30°C.

Córdoba: cómo estará el tiempo este lunes 15 de diciembre

Para este lunes, se espera una temperatura máxima de 28°C y una mínima de 13ºC. Asimismo, el cielo variará entre parcialmente y algo nublado. No se prevén precipitaciones por el resto de la semana.

Pronóstico extendido para Córdoba