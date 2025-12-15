Vía Córdoba / Tiempo

Clima en Córdoba: tras la tormenta, cómo estará el tiempo este lunes 15 de diciembre

Conocé el pronóstico extendido para la tercera semana del último mes del año.

Redacción Vía Córdoba
15 de diciembre de 2025,

Cómo seguirá el tiempo tras la tormenta. (José Gabriel Hernández / La Voz)

Tras un fin de semana pasado por agua, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó cómo continuarán las condiciones climáticas para los próximos días en Córdoba. En este sentido, se prevé que para este lunes 15 de diciembre, se mantengan temperaturas por debajo de los 30°C.

Córdoba: cómo estará el tiempo este lunes 15 de diciembre

Para este lunes, se espera una temperatura máxima de 28°C y una mínima de 13ºC. Asimismo, el cielo variará entre parcialmente y algo nublado. No se prevén precipitaciones por el resto de la semana.

Pronóstico extendido para Córdoba

  • Martes. Mínima de 16°C y máxima de 30°C. Cielo despejado.
  • Miércoles. Mínima de 18°C y máxima de 32°C. Cielo despejado.
  • Jueves. Mínima de 21°C y máxima de 34°C. Cielo parcialmente nublado.

