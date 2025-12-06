Desde el Observatorio Hidro-meteorológico de la provincia confirmaron un abrupto cambio de tiempo para Córdoba. En su informe, detallaron cuándo inician las tormentas y compartieron las zonas donde ocurrirían las lluvias más intensas.
Confirmaron un abrupto cambio de tiempo para Córdoba: cuándo inician las tormentas
El documento compartido por la entidad provincial tiene validez desde las 15 de este sábado 6 de diciembre hasta las 18 del lunes 8. Es decir, abarca prácticamente todo el fin de semana largo.
Luego de la ola de calor que se registró en Córdoba y otras provincias de la Argentina, se espera una brusca modificación en las condiciones climáticas. “Debido a la presencia de aire cálido, húmedo e inestable asociado al ingreso de una perturbación en niveles medios se generarían a partir de la tarde/noche del sábado y hasta la mañana del lunes tormentas y precipitaciones”, adelantó el Observatorio.
El día más crítico sería el 7 de diciembre. “Se observa imágenes de máxima reflectividad para diferentes horarios del domingo, marcando la posible ubicación espacial y temporal de tormentas”, deslizó junto al área afectada.
Según el informe, las precipitaciones seguirán hasta las primeras horas del lunes, “mostrando la posibilidad de tener acumulados importantes en cortos periodos sobre todo focalizados en zonas serranas y sectores del noreste/este provincial”, cerró.
Los departamentos de Córdoba que esperan tormentas
- Cruz del Eje.
- Minas.
- Pocho.
- San Alberto.
- Ischilín.
- Totoral.
- Colón.
- Río Seco.
- Sobremonte.
- Punilla.
- Capital.
Cambio de tiempo en Córdoba: las recomendaciones ante una tormenta
- Seguir las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.
- Salir solo si es necesario.
- Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.
- Desconectar los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.
- Alejarse de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas
- Retirar objetos que puedan ser volados por el viento.
- Preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio apilas y linterna.
- Cargar los celulares con anticipación.