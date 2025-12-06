Desde el Observatorio Hidro-meteorológico de la provincia confirmaron un abrupto cambio de tiempo para Córdoba. En su informe, detallaron cuándo inician las tormentas y compartieron las zonas donde ocurrirían las lluvias más intensas.

Confirmaron un abrupto cambio de tiempo para Córdoba: cuándo inician las tormentas

El documento compartido por la entidad provincial tiene validez desde las 15 de este sábado 6 de diciembre hasta las 18 del lunes 8. Es decir, abarca prácticamente todo el fin de semana largo.

Las tormentas se generarían a partir de la tarde/noche del sábado.

Luego de la ola de calor que se registró en Córdoba y otras provincias de la Argentina, se espera una brusca modificación en las condiciones climáticas. “Debido a la presencia de aire cálido, húmedo e inestable asociado al ingreso de una perturbación en niveles medios se generarían a partir de la tarde/noche del sábado y hasta la mañana del lunes tormentas y precipitaciones”, adelantó el Observatorio.

El día más crítico sería el 7 de diciembre. “Se observa imágenes de máxima reflectividad para diferentes horarios del domingo, marcando la posible ubicación espacial y temporal de tormentas”, deslizó junto al área afectada.

Las zonas afectadas de Córdoba notificadas en el informe.

Según el informe, las precipitaciones seguirán hasta las primeras horas del lunes, “mostrando la posibilidad de tener acumulados importantes en cortos periodos sobre todo focalizados en zonas serranas y sectores del noreste/este provincial”, cerró.

Los departamentos de Córdoba que esperan tormentas

Cruz del Eje.

Minas.

Pocho.

San Alberto .

Ischilín .

Totoral.

Colón.

Río Seco .

Sobremonte .

Punilla .

Capital.

Cambio de tiempo en Córdoba: las recomendaciones ante una tormenta