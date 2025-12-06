Clima en Córdoba: con calor y tormentas, cómo estará el tiempo este fin de semana largo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó cómo estará el tiempo este sábado 6 de diciembre y el resto del fin de semana largo en Córdoba. Diferentes puntos de la provincia esperan por precipitaciones aisladas desde esta jornada.

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este sábado 6 de diciembre

La jornada comenzó con una temperatura mínima de 23°C y entre un 40 y 70 por ciento de probabilidad de lluvias. Además, vientos desde el sector norte que soplan entre los siete y los 12 kilómetros por hora (km/h).

Hay probabilidad de lluvias en la ciudad de Córdoba y otros departamentos de la provincia. (José Gabriel Hernández / La Voz)

Con el pasar del reloj, las chances por tormentas aisladas se posicionan entre un 10 y un 40 por ciento. En la tarde, la temperatura máxima escalará hasta los 33°C y la brisa rotará hacia el este.

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo el resto del fin de semana largo

De cara al resto del fin de semana largo, el pronóstico extendido del SMN para Córdoba indica un domingo 7 con precipitaciones. Desde las 00 de esa jornada, rige una alerta amarilla por tormenta para los departamentos de Ischilín, Río Seco, Sobremonte, Tulumba, Cruz del Eje, Minas, Pocho, San Alberto, San Javier, Calamuchita, Río Primero, Río Segundo, Tercero Arriba, Río Cuarto, Punilla y Capital.

Alerta amarilla por tormenta para Córdoba.

El SMN advirtió que los departamentos mencionados serán afectados por tormentas aisladas. “Las mismas podrán estar acompañadas fundamentalmente por lluvias abundantes en cortos periodos y ademas, por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 70 km/h de forma localizada”, indicó.

Además, anticipó valores de precipitación acumulada entre 40 y 60 milímetros. Respecto al lunes 8, se espera un día feriado con cielo mayormente nublado y una baja en las temperaturas.

Pronóstico extendido para Córdoba