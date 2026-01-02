Anunciaron un cambio de tiempo para Córdoba: cuándo se prevé tormenta con probabilidad de granizo

Desde la Policía Caminera de la provincia anunciaron un cambio de tiempo para Córdoba. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) brindó un pronóstico extendido y el Observatorio Hidro-Meteorológico de la provincia compartió un informe en el cual notificaron de una tormenta con ocasional caída de granizo.

Anunciaron un cambio de tiempo para Córdoba: cuándo se prevé tormenta con granizo

“Según lo emitido por el SMN, se prevé para la siesta y tarde de hoy tormentas de variada intensidad, acompañadas por actividad eléctrica, granizo, ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora (km/h) y abundante caída de agua en cortos períodos”, expresó la Policía este viernes 2 de enero.

Tormenta para este viernes 2 de enero en Córdoba.

El ente nacional había notificado de entre un 10 y un 40 por ciento de chaparrones aislados durante toda la jornada. Durante el mediodía, su web actualizó la alerta amarilla por tormentas, que ahora rige en los departamentos del sector norte y centro de la provincia.

Cambio de tiempo para Córdoba: en qué lugares se prevé tormenta con granizo

Por su parte, el Observatorio Hidro-Meteorológico se explayó aún más sobre el clima para este viernes 2 y el sábado 3 de enero. “La persistencia de una masa de aire muy cálido, húmedo e inestable favorecería el desarrollo de tormentas y chaparrones”, explicó en primera instancia.

Las zonas de Córdoba que esperan tormentas este fin de semana.

Luego, difundió un mapa con la factibilidad y/o probabilidad de ocurrencia de tormentas severas. A excepción de la Capital, Ischillín y Cruz del Eje, el centro y el norte de la provincia de Córdoba poseen entre un 50 y 80 por ciento de chances del fenómeno climático.