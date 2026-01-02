Vía Córdoba / Tiempo

Anunciaron un cambio de tiempo para Córdoba: cuándo se prevé tormenta con probabilidad de granizo

Advirtieron por ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora (km/h) y abundante caída de agua.

2 de enero de 2026,

Desde la Policía Caminera de la provincia anunciaron un cambio de tiempo para Córdoba. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) brindó un pronóstico extendido y el Observatorio Hidro-Meteorológico de la provincia compartió un informe en el cual notificaron de una tormenta con ocasional caída de granizo.

“Según lo emitido por el SMN, se prevé para la siesta y tarde de hoy tormentas de variada intensidad, acompañadas por actividad eléctrica, granizo, ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora (km/h) y abundante caída de agua en cortos períodos”, expresó la Policía este viernes 2 de enero.

El ente nacional había notificado de entre un 10 y un 40 por ciento de chaparrones aislados durante toda la jornada. Durante el mediodía, su web actualizó la alerta amarilla por tormentas, que ahora rige en los departamentos del sector norte y centro de la provincia.

Cambio de tiempo para Córdoba: en qué lugares se prevé tormenta con granizo

Por su parte, el Observatorio Hidro-Meteorológico se explayó aún más sobre el clima para este viernes 2 y el sábado 3 de enero. “La persistencia de una masa de aire muy cálido, húmedo e inestable favorecería el desarrollo de tormentas y chaparrones”, explicó en primera instancia.

Luego, difundió un mapa con la factibilidad y/o probabilidad de ocurrencia de tormentas severas. A excepción de la Capital, Ischillín y Cruz del Eje, el centro y el norte de la provincia de Córdoba poseen entre un 50 y 80 por ciento de chances del fenómeno climático.

