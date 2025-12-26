Anticiparon un cambio de tiempo para Córdoba: cuándo llega la tormenta con vientos intensos

Desde el Observatorio Hidrometeorológico de la Provincia anticiparon un cambio de tiempo para Córdoba. Este viernes 26 de diciembre, emitieron un informe en el cual detallaron cuándo llega una tormenta con vientos intensos.
Anticiparon un cambio de tiempo para Córdoba: cuándo llega
La Municipalidad de la Capital extendió los resultados del documento elaborado por el ente climático regional. “Se estima un pasaje de frente en la ciudad de Córdoba y zona metropolitana a partir de las 00 horas del sábado 27”, expresó mediante un comunicado matutino.
El informe del Observatorio prevé “tormentas y precipitaciones localmente fuertes, con abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo”. Además, hay una alta probabilidad de granizo por el fenómeno meteorológico que durará hasta las 6.
Córdoba: recomendaciones a seguir ante una alerta por tormenta
- Evitar salir.
- No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros.
- Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.
- Retirar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado en caso de estar al aire libre.