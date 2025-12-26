Anticiparon un cambio de tiempo para Córdoba: cuándo llega la tormenta con vientos intensos

Desde el Observatorio Hidrometeorológico de la Provincia anticiparon un cambio de tiempo para Córdoba. Este viernes 26 de diciembre, emitieron un informe en el cual detallaron cuándo llega una tormenta con vientos intensos.

Anticiparon un cambio de tiempo para Córdoba: cuándo llega

La Municipalidad de la Capital extendió los resultados del documento elaborado por el ente climático regional. “Se estima un pasaje de frente en la ciudad de Córdoba y zona metropolitana a partir de las 00 horas del sábado 27”, expresó mediante un comunicado matutino.

Las Estaciones Meteorológicas Automáticas administradas por la Municipalidad de Córdoba colaboran en el trabajo climático. (Municipalidad de Córdoba)

El informe del Observatorio prevé “tormentas y precipitaciones localmente fuertes, con abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo”. Además, hay una alta probabilidad de granizo por el fenómeno meteorológico que durará hasta las 6.

Córdoba: recomendaciones a seguir ante una alerta por tormenta