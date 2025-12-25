Córdoba espera un verano caluroso: un informe pronosticó el clima de los primeros meses de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió un informe en el cual pronosticó cómo estará el clima este verano, que comenzó hace unos días. Según su estudio trimestral, Córdoba espera una época calurosa desde diciembre hasta los primeros meses de 2026.

El informe climático que adelantó el pronóstico para Córdoba este verano

El estudio detalló en rasgos generales las condiciones climáticas para cada provincia. En el primer apartado se refirió a las lluvias, que Córdoba tiene parámetros “normal o inferior a la normal”, según las estimaciones.

El informe habla de lluvias inferiores a la media para Córdoba este verano.

El oeste de la provincia de Santa Fe, el este de San Luis, La Pampa, el oeste de Buenos Aires y este de la Patagonia también se encuentran en esta condición. Por su parte, el Litoral aguarda un tiempo con lluvia “inferior a la normal”.

A su vez, el este de la provincia de Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Cuyo, el este de Buenos Aires, oeste y sur de Patagonia y el Noroeste de Argentina tendrán precipitaciones normales. Pero en el último caso también se habla de superar la media.

Córdoba espera un verano caluroso: cómo estará el clima

El segundo apartado del pronóstico trimestral para el clima en Córdoba se refiere a un verano caluroso. El SMN informó que la provincia superaría la media y, consecuentemente, esto hace que los trabajadores agropecuarios tomen aún más recaudos.

Córdoba se prepara para un verano caluroso.

“Superior a la normal sobre el centro y norte de la Patagonia, La Pampa, el oeste de Buenos Aires, Córdoba, el este de San Luis y el oeste de Santa Fe”, anticipó el ente nacional. Del otro lado, temperaturas mínimas y máximas regulares a la media se registrarían el norte del Litoral y toda la región del Noroeste Argentino.

Cómo se elabora el pronóstico trimestral para Córdoba y el país

“El pronóstico climático trimestral se realiza en base al análisis de las previsiones numéricas experimentales de los principales modelos globales de simulación del clima y modelos estadísticos nacionales”, detalló el SMN.

A esto se le incorpora una investigación de la evolución de las condiciones oceánicas y atmosféricas. “El pronóstico que aquí se presenta está basado en un consenso consolidado a partir de esas diversas fuentes”, concluyó.