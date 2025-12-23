¿Cambio de tiempo para Córdoba?: cómo estará el clima esta Nochebuena y Navidad

Las familias y las amistades se preguntan cómo estará el clima en la provincia para definir si colocar la mesa dentro de casa o en el patio. En la previa, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el tiempo para Córdoba esta Nochebuena y Navidad.

Cómo estará el clima en Córdoba esta Nochebuena

A través de su pronóstico extendido, la entidad nacional adelantó las condiciones meteorológicas para el miércoles 24 de diciembre. La jornada iniciará con una temperatura mínima de 21°C y un cielo parcialmente nublado.

Con el correr del reloj, se espera que la máxima alcance los 35°C y el viento se mantenga leve desde el noreste. Sin embargo, durante la tarde, hay entre un 10 y un 40 por ciento de probabilidades de tormentas aisladas. En el anochecer, se modifican a fuertes y suben hasta un 70 por ciento.

El pronóstico extendido de Córdoba para este miércoles 24 de diciembre.

Cómo estará el clima en Córdoba esta Navidad

Respecto al jueves 25 de diciembre, que se celebra Navidad, el pronóstico extendido para Córdoba advierte una jornada con cielo mayormente nublado. Los parámetros térmicos oscilarán entre los 23°C y los 31°C y no rige ninguna alerta meteorológica.