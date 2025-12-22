Clima en Córdoba: cómo seguirá el tiempo este lunes 22 de diciembre tras la tormenta

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió algunas alertas por tormentas para Córdoba para el fin de semana, previo a las fiestas. Este lunes, el tiempo no variará demasiado, ya que se prevé tormentas fuertes en gran parte de la provincia.

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este lunes 22 de diciembre

De acuerdo al SMN, para este lunes se espera una temperatura mínima de 17°C y una máxima de 30°C. A su vez, habrá tormentas durante toda la jornada y se intensificarán durante la noche. Las mismas condiciones continuarían durante la madrugada del martes 23.

Pronóstico extendido para Córdoba