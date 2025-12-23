Vía Córdoba / Tiempo

Clima en Córdoba: con calor, cómo estará el tiempo este martes 23 de diciembre

El Servicio Meteorológico Nacional informó las condiciones meteorológicas para la semana de la Navidad.

Redacción Vía Córdoba
Redacción Vía Córdoba

23 de diciembre de 2025,

Clima en Córdoba: con calor, cómo estará el tiempo este martes 23 de diciembre
Jornada de intenso calor en la ciudad de Córdoba. (José Gabriel Hernández / La Voz / Ilustrativa)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este martes 23 de diciembre el tiempo en la provincia de Córdoba será caluroso. Acorde a la época del año e inicio del verano, se espera un clima con altas temperaturas.

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este martes 23 de diciembre

El segundo día hábil de la semana comenzó con un cielo parcialmente nublado y leves vientos desde el sector sureste de entre siete y 12 kilómetros por hora (km/h). A su vez, una mínima de 21°C.

Con el transcurrir de las horas, se estima que la máxima ascienda hasta los 33°C y las condiciones climáticas no cambien prácticamente. No obstante, la brisa rotará hacia el norte y noreste durante la noche.

Pronóstico extendido para Córdoba

  • Miércoles. Mínima de 21°C y máxima de 35°C. Cielo parcialmente nublado y tormentas aisladas.
  • Jueves. Mínima de 23°C y máxima de 31°C. Cielo parcialmente nublado y tormentas aisladas.
  • Viernes. Mínima de 23°C y máxima de 33°C. Cielo mayormente nublado toda la jornada.

Temas Relacionados

MÁS DE Tiempo
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS