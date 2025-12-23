Clima en Córdoba: con calor, cómo estará el tiempo este martes 23 de diciembre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este martes 23 de diciembre el tiempo en la provincia de Córdoba será caluroso. Acorde a la época del año e inicio del verano, se espera un clima con altas temperaturas.

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este martes 23 de diciembre

El segundo día hábil de la semana comenzó con un cielo parcialmente nublado y leves vientos desde el sector sureste de entre siete y 12 kilómetros por hora (km/h). A su vez, una mínima de 21°C.

Con el transcurrir de las horas, se estima que la máxima ascienda hasta los 33°C y las condiciones climáticas no cambien prácticamente. No obstante, la brisa rotará hacia el norte y noreste durante la noche.

Pronóstico extendido para Córdoba