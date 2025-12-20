Clima en Córdoba: dónde rige alerta naranja por tormenta este sábado 20 de diciembre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta naranja y amarilla por tormentas para la provincia de Córdoba este sábado 20 de diciembre. A su vez, detalló las condiciones climáticas para el fin de semana previo a la Navidad.

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este sábado 20 de diciembre

El ente nacional comunicó que este 20 de diciembre inició con una temperatura mínima de 23°C y leves vientos del sector sureste de entre siete y 12 kilómetros por hora (km/h). Desde las 6.45 hasta las 8.45, advirtió muy a corto plazo por tormentas fuertes con lluvias en los departamentos General San Martin, Marcos Juárez, Unión, Río Primero, San Justo, Colón, Córdoba, Río Segundo y Santa Maria.

Con el transcurrir de las horas, las probabilidades de tormentas fuertes de un 70 por ciento bajan hasta un 10 por ciento y se modifican a precipitaciones aisladas. En paralelo, se estima que la máxima llegue hasta los 33°C.

Clima en Córdoba: dónde rige alerta naranja por tormenta

No obstante, la alerta naranja por tormenta rige para el departamento de San Justo, donde se espera un intenso temporal durante la tarde. Las precipitaciones “estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de hasta 100 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos“.

Dónde rige alerta naranja por tormenta en Córdoba.

Además, el ente nacional anticipó valores de precipitación acumulada entre 80 y 110 milímetros. La alerta amarilla por tormenta rige para la región norte y centro de la provincia de Córdoba durante la jornada.

En este caso, “estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de hasta 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos”, concluyó el SMN.

Pronóstico extendido para Córdoba