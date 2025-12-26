Clima en Córdoba: con ráfagas de viento, así estará el tiempo este viernes 26 de diciembre

Luego de una Nochebuena pasada por agua y una Navidad calurosa, toca volver a la rutina este viernes 26 de diciembre. En la provincia de Córdoba, el clima será con altas temperaturas y con fuertes ráfagas de viento.
Clima en Córdoba: así estará el tiempo este viernes 26 de diciembre
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el último día de la semana comenzó con una temperatura mínima de 20°C y cielo algo nublado. Además de una leve brisa desde el sector norte de entre 13 y 22 kilómetros por hora (km/h).
Se estima que la máxima alcance los 33°C y el panorama se nuble parcialmente con el transcurrir del reloj. En paralelo, las ráfagas de viento norte soplarán entre los 42 y los 50 km/h.
Pronóstico extendido para Córdoba
- Sábado. Mínima de 19°C y máxima de 31°C. Tormentas aisladas y cielo parcialmente nublado.
- Domingo. Mínima de 20°C y máxima de 33°C. Cielo parcialmente nublado.
- Lunes. Mínima de 20°C y máxima de 33°C. Cielo algo a parcialmente nublado.