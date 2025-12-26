Vía Córdoba / Tiempo

Clima en Córdoba: con ráfagas de viento, así estará el tiempo este viernes 26 de diciembre

Luego de una Nochebuena pasada por agua y una Navidad calurosa, toca volver a la rutina.

Redacción Vía Córdoba
Redacción Vía Córdoba

26 de diciembre de 2025,

Clima en Córdoba: con ráfagas de viento, así estará el tiempo este viernes 26 de diciembre
Viento y sol para este viernes 26 de diciembre en Córdoba. (José Gabriel Hernández/La Voz/Ilustrativa).

Luego de una Nochebuena pasada por agua y una Navidad calurosa, toca volver a la rutina este viernes 26 de diciembre. En la provincia de Córdoba, el clima será con altas temperaturas y con fuertes ráfagas de viento.

Clima en Córdoba: así estará el tiempo este viernes 26 de diciembre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el último día de la semana comenzó con una temperatura mínima de 20°C y cielo algo nublado. Además de una leve brisa desde el sector norte de entre 13 y 22 kilómetros por hora (km/h).

Intenso calor en Córdoba. (José Gabriel Hernández / La Voz)
Intenso calor en Córdoba. (José Gabriel Hernández / La Voz)

Se estima que la máxima alcance los 33°C y el panorama se nuble parcialmente con el transcurrir del reloj. En paralelo, las ráfagas de viento norte soplarán entre los 42 y los 50 km/h.

Pronóstico extendido para Córdoba

  • Sábado. Mínima de 19°C y máxima de 31°C. Tormentas aisladas y cielo parcialmente nublado.
  • Domingo. Mínima de 20°C y máxima de 33°C. Cielo parcialmente nublado.
  • Lunes. Mínima de 20°C y máxima de 33°C. Cielo algo a parcialmente nublado.

Temas Relacionados

MÁS DE Tiempo
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS