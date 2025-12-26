Clima en Córdoba: con ráfagas de viento, así estará el tiempo este viernes 26 de diciembre

Luego de una Nochebuena pasada por agua y una Navidad calurosa, toca volver a la rutina este viernes 26 de diciembre. En la provincia de Córdoba, el clima será con altas temperaturas y con fuertes ráfagas de viento.

Clima en Córdoba: así estará el tiempo este viernes 26 de diciembre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el último día de la semana comenzó con una temperatura mínima de 20°C y cielo algo nublado. Además de una leve brisa desde el sector norte de entre 13 y 22 kilómetros por hora (km/h).

Intenso calor en Córdoba. (José Gabriel Hernández / La Voz)

Se estima que la máxima alcance los 33°C y el panorama se nuble parcialmente con el transcurrir del reloj. En paralelo, las ráfagas de viento norte soplarán entre los 42 y los 50 km/h.

Pronóstico extendido para Córdoba