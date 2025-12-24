Vía Córdoba / Tiempo

Clima en Córdoba: con mesa adentro, así estará el tiempo este miércoles 24 de diciembre

El Servicio Meteorológico Nacional informó las condiciones meteorológicas para Nochebuena.

Redacción Vía Córdoba
24 de diciembre de 2025,

Se esperan fuertes tormentas para este miércoles

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este miércoles 24 de diciembre, el tiempo en la provincia de Córdoba estará inestable. Acorde a la época del año e inicio del verano, se espera un clima con altas temperaturas y fuertes precipitaciones.

Según el SMN, este miércoles contará con una mínima de 20°C y una máxima de 35°C. Asimismo, como todos los años en Nochebuena, se esperan tormentas fuertes para la víspera de Navidad. Las precipitaciones se mantendrían hasta la madrugada del jueves.

Pronóstico extendido para Córdoba

  • Jueves. Mínima de 21°C y máxima de 32°C. De tormentas aisladas a parcialmente nublado.
  • Viernes. Mínima de 22°C y máxima de 33°C. Cielo mayormente nublado.
  • Sábado. Mínima de 23°C y máxima de 32°C. Cielo mayormente nublado.

