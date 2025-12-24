Clima en Córdoba: con mesa adentro, así estará el tiempo este miércoles 24 de diciembre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este miércoles 24 de diciembre, el tiempo en la provincia de Córdoba estará inestable. Acorde a la época del año e inicio del verano, se espera un clima con altas temperaturas y fuertes precipitaciones.

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este miércoles 24 de diciembre

Según el SMN, este miércoles contará con una mínima de 20°C y una máxima de 35°C. Asimismo, como todos los años en Nochebuena, se esperan tormentas fuertes para la víspera de Navidad. Las precipitaciones se mantendrían hasta la madrugada del jueves.

Pronóstico extendido para Córdoba