Compartieron un pronóstico sobre cómo estará el clima en Córdoba los próximos meses

Como es recurrente, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió un pronóstico trimestral que detalla cómo estará el clima en cada provincia. En Córdoba, la advertencia publicada este miércoles 31 de diciembre apunta a temperaturas más altas de lo normal.

“Se prevé sigan predominando los forzantes de menor escala por lo que variaciones tanto espacial y temporal tenderían a favorecerse a lo largo del trimestre”, expresó la entidad en el documento. Por ello, los resultados podrían modificarse sustancialmente en los próximos 30 días.

Clima en Córdoba: qué pasará con las lluvias en los próximos meses

Pero en este último informe del pronóstico extendido trimestral, Córdoba aguarda por un enero, febrero y marzo con lluvias dentro de lo esperado. “En el resto del país abarcando las provincias del norte, región del Litoral, toda la franja central del país y el norte y centro de Patagonia”, explayó el SMN.

El panorama de lluvias para Córdoba en el primer trimestre de 2026.

A su vez, destacó que el nivel de lluvia será “normal o superior a la normal” en la región del nororeste argentino y el sur de Patagonia. En el segundo capítulo del documento, se explayó en la temperatura.

Clima en Córdoba: qué pasará con la temperatura en los próximos meses

En este aspecto, el panorama es un poco más preocupante para determinados sectores ya que Córdoba está en lo “normal o superior a la normal”. Lo mismo ocurre en todo el norte del país, el oeste de Santa Fe, el norte y el centro de Patagonia.

Temperaturas normales o superiores a las normales para Córdoba.

Pero el SMN aseguró que el calor será “superior a la normal sobre la región de Cuyo, La Pampa, Buenos Aires y sur del Litoral”. Ante este pronóstico, la situación preocupa al sector del agro.

Cómo se elabora el informe del pronóstico trimestral

“El pronóstico climático trimestral se realiza sobre la base del análisis de las previsiones numéricas experimentales de los principales modelos globales de simulación del clima y modelos estadísticos nacionales, sumado al análisis de la evolución de las condiciones oceánicas y atmosféricas”, describió el SMN. Además, agregó que está “basado en un consenso consolidado a partir de esas diversas fuentes”.