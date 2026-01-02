Vía Córdoba / Clima

Tiempo en Córdoba: con alerta por calor y probabilidad de tormenta, así estará este viernes 2 de enero

Rige alerta naranja y amarilla por altas temperaturas. Cómo estará el clima.

Redacción Vía Córdoba

2 de enero de 2026,

Calor y tormentas, los protagonistas del viernes 2 de enero a nivel climático en Córdoba. (José Gabriel Hernández / La Voz)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas naranja y amarilla por altas temperaturas para este viernes 2 de enero en la provincia de Córdoba. En paralelo, advirtió que el clima será inestable ya que hay probabilidad de tormenta a lo largo de toda la jornada.

Clima en Córdoba: dónde rige alerta naranja por alta temperatura

El ente nacional compartió la alerta naranja por temperaturas extremas en seis departamentos de la provincia:

  • San Justo.
  • Río Primero.
  • Río Segundo.
  • Tercero Arriba.
  • Juárez Celman.
  • Río Cuarto.
Rige alerta naranja y amarilla por altas temperaturas en Córdoba este viernes 2 de enero.
Las temperaturas pueden tener un “efecto moderado a alto en la salud” y “ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”, especificó el SMN en su página web.

Clima en Córdoba: dónde rige alerta amarilla por alta temperatura

La alerta amarilla por temperaturas extremas en cinco departamentos de la provincia:

  • Colón.
  • Totoral.
  • Santa María.
  • Ischillín.
  • Punilla.
  • Capital.

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este viernes 2 de enero

Paralelamente, el ente nacional comunicó que el último día hábil de la semana inició con una temperatura mínima de 19°C y probabilidad de chaparrones aislados en las primeras horas. A su vez, vientos desde el sector norte de entre siete y 12 kilómetros por hora (km/h).

Con el transcurrir del reloj, se espera que la máxima ascienda hasta los 36°C y las chances de tormentas aisladas se posicionan entre un 10 y un 40 por ciento. Además, la brisa rotará hacia el sur.

Pronóstico extendido para Córdoba

  • Sábado. Mínima de 19°C y máxima de 33°C. Cielo algo a mayormente nublado.
  • Domingo. Mínima de 20°C y máxima de 35°C. Cielo algo a ligeramente nublado.
  • Lunes. Mínima de 23°C y máxima de 35°C. Cielo ligero a parcilamente nublado.

