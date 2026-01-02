Tiempo en Córdoba: con alerta por calor y probabilidad de tormenta, así estará este viernes 2 de enero

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas naranja y amarilla por altas temperaturas para este viernes 2 de enero en la provincia de Córdoba. En paralelo, advirtió que el clima será inestable ya que hay probabilidad de tormenta a lo largo de toda la jornada.
Clima en Córdoba: dónde rige alerta naranja por alta temperatura
El ente nacional compartió la alerta naranja por temperaturas extremas en seis departamentos de la provincia:
- San Justo.
- Río Primero.
- Río Segundo.
- Tercero Arriba.
- Juárez Celman.
- Río Cuarto.
Las temperaturas pueden tener un “efecto moderado a alto en la salud” y “ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”, especificó el SMN en su página web.
Clima en Córdoba: dónde rige alerta amarilla por alta temperatura
La alerta amarilla por temperaturas extremas en cinco departamentos de la provincia:
- Colón.
- Totoral.
- Santa María.
- Ischillín.
- Punilla.
- Capital.
Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este viernes 2 de enero
Paralelamente, el ente nacional comunicó que el último día hábil de la semana inició con una temperatura mínima de 19°C y probabilidad de chaparrones aislados en las primeras horas. A su vez, vientos desde el sector norte de entre siete y 12 kilómetros por hora (km/h).
Con el transcurrir del reloj, se espera que la máxima ascienda hasta los 36°C y las chances de tormentas aisladas se posicionan entre un 10 y un 40 por ciento. Además, la brisa rotará hacia el sur.
Pronóstico extendido para Córdoba
- Sábado. Mínima de 19°C y máxima de 33°C. Cielo algo a mayormente nublado.
- Domingo. Mínima de 20°C y máxima de 35°C. Cielo algo a ligeramente nublado.
- Lunes. Mínima de 23°C y máxima de 35°C. Cielo ligero a parcilamente nublado.